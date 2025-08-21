FRVS reitera apoyo al Gobierno y a Jeannette Jara pese a la salida del ministro Valenzuela

La Federación Regionalista Verde Social anunció que seguirá colaborando con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a pesar de que le pidió la renuncia al único ministro del partido, Esteban Valenzuela. Además, la FRVS reiteró su apoyo a la candidata oficialista Jeannette Jara.

"Agradecemos a Esteban el excelente trabajo que hizo durante toda la vigencia del gobierno en la cartera de agricultura, que estuvo marcada por su espíritu colaborativo y rol articulador con grandes y pequeños agricultores, con la agricultura de exportación y también la endógena y con actores públicos y privados", expresó la Federación.

"Durante su gestión, el ministro Valenzuela consolidó las mejores condiciones para la exportación de frutas, impulsó con convicción una política agraria moderna, recuperó tierras agrícolas, focalizó los recursos para riego y cuidado del agua y, sobre todo, se distinguió por ser un ministro que llevó soluciones al gobierno y nunca problemas. Su incansable trabajo por sentar a todos en una misma mesa de colaboración fue un aporte sustantivo al país", añadió en una declaración.

También agradeció "al Presidente Gabriel Boric, por haber permitido desde tan relevante cargo ayudar tan digna y eficientemente a nuestro país con uno de los mejores de los nuestros".

Además, anunció que "los Regionalistas Verdes seguiremos colaborando lealmente al gobierno como lo hemos hecho hasta ahora, con o sin cargos en el Gabinete. Solo nos mueve el interés de Chile y los chilenos, con especial énfasis en los desafíos urgentes del cambio climático, la defensa de los territorios, los temas verdes y la descentralización".

"Le pediremos a Esteban que nos contribuya con la generosidad que le caracteriza en la campaña presidencial de Jannette Jara y en nuestra campaña parlamentaria que involucra todo el territorio nacional con todos sus distritos. Su experiencia y capacidad nos ayudará, ahora al no estar en el gabinete, con más libertad a un gran triunfo parlamentario regionalista verde en noviembre, concluyó la nota.

La declaración pública lleva las firmas de la directiva nacional, encabezada por la presidenta del partido, Flavia Torrealba, y de todas directivas regionales.

