Metro anunció trabajos en estación Baquedano por obras de la Línea 7

En el marco de la construcción de la futura Línea 7, Metro de Santiago anunció que ejecutará trabajos en la estación Baquedano que implicarán cambios en la circulación de pasajeros.

A partir del martes 26 de agosto de 2025 y hasta marzo de 2026, se cerrará un pasillo de conexión entre Línea 1 y Línea 5. Durante este período, la combinación se mantendrá operativa mediante un nuevo flujo de circulación, con señalización reforzada y apoyo permanente de personal.

Además, desde marzo de 2026 se reabrirá la mitad de estos pasillos, condición que se mantendrá hasta la puesta en servicio de la Línea 7.

Metro enfatizó que estas obras son necesarias para habilitar galerías, instalaciones y accesos de la nueva línea, asegurando una operación más segura y eficiente en el principal punto de combinación de la red.

“Las obras en Baquedano son un paso clave dentro de los grandes proyectos que estamos desarrollando. No solo permitirán integrar la futura Línea 7, sino que también fortalecerán la capacidad de nuestra red en uno de los principales puntos de combinación de Santiago. Estos trabajos reflejan nuestro compromiso con entregar un Metro más moderno, seguro y conectado para los próximos 50 años”, señaló la gerente de Operaciones, Pamela Barros.

Metro también detalló el siguiente plan especial de gestión de flujos:

- Direccionamiento diferenciado de escaleras y accesos en horarios de mayor demanda.

- Refuerzo de señalización interior y presencia de personal adicional en puntos de alto tránsito.

- Información permanente en pantallas, sistema de audio, canales digitales y minisitio de Línea 7 en metro.cl

Además, recomendó a los pasajeros anticipar algunos minutos adicionales en los traslados y eguir la señalética e indicaciones del personal

Finalmente, Metro de Santiago agradeció la comprensión de sus pasajeros y reiteró que estas obras son parte fundamental del avance hacia una red más moderna, eficiente y conectada, que beneficiará a millones de personas con la llegada de la Línea 7.

