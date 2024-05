Ministra Tohá expresa "vergüenza" por debate sobre "antigabrielismo" y diputado Ibáñez mantiene tesis

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al debate iniciado luego que el diputado Diego Ibáñez planteara un supuesto "antigabrielismo" por parte de la oposición.

Desde Pozo Almonte, región de Tarapacá, la secretaria de Estado expresó que "es tan anecdótico ese tema, lo que está pasando aquí es tan importante y la política discutiendo esas cosas, a mí a veces me da un poco de vergüenza, prefiero dedicarme a esto que importa".

Cabe recordar que en conversación con radio Cooperativa, el legislador aseguró que el Congreso "se ha quedado paralizado" ante la tramitación de la reforma previsional.

En ese contexto, sostuvo que la derecha ha "inaugurado una nueva especie de ideología, que es el antigabrielismo", ya que "todo lo que plantea el Presidente lo votan en contra, independiente de que eso beneficie a la ciudadanía".

"Eso no perjudica al presidente Boric, no perjudica al Frente Amplio, no me perjudica a mí, lo que están haciendo es perjudicar a la ciudadanía que lleva 10 años esperando que salga una reforma a pensiones", agregó.

Y durante este miércoles, el parlamentario insistió en sus declaraciones argumentando que “el ser anti-todo, constriñe la posibilidad de que la política pública sirva a los intereses públicos, finalmente quedamos estancados; esa es mi tesis, hay un Gobierno que está proponiendo, y alguien que le dice a todo que no, solamente estanca el debate público".

Agregó que cuando hay "un constante asedio a la figura de este Gobierno, de este Presidente, creo que hay una personalización a la cual la política debe hoy mirar en perspectiva (...) las políticas públicas hay que mirarlas en su propio mérito, más allá de quien las proponga".

Ibáñez sostuvo que "es importante tratar de que la política pública no se personalice en una figura... es la crítica que hoy hago. Antes que ingresara, un diputado decía que había que 'atrofiar' a este Gobierno; un ex presidente de partido decía que 'había apretarlo hasta hacerlo chillar'".

"Es totalmente legítimo que existan críticas, porque estamos en política y todos pensamos distinto, pero otra cosa es ser un negacionista del cambio e impedir que cualquier cosa que se proponga, avance. Espero que prime la racionalidad y, en base a la evidencia, avancemos en un sistema mixto de pensiones, donde la propia superintendencia ha puesto los datos sobre la mesa", cerró.

PURANOTICIA