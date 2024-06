Ministra Tohá destaca anuncios en seguridad de la Cuenta Pública 2024

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric y a los anuncios realizados en materia de seguridad.

En entrevista con La Tercera, Tohá comentó el mensaje entregado este sábado por mandatario y lo calificó como “una perspectiva clara de hacia dónde va el país y cómo va a quedar al final de su mandato”.

“Ya no estamos hablando de ideas, de sueños -como en las primeras-, sino de un camino que se apoya en una realidad. El Presidente hizo unos anuncios en seguridad y una agenda en materia policial de la cual yo no tengo recuerdo desde el retorno a la democracia”, complementó.

En esta línea, la secretaria de Estado destacó que el Jefe de Estado “ha anunciado un cambio a la carrera de Carabineros y de la PDI que va a significar un salto estructural en las dotaciones policiales del país en el mediano plazo”.

“Nunca se había hecho un anuncio de esta naturaleza de cambio del reclutamiento de carabineros, de la planta de la PDI y de los incentivos en las remuneraciones de la policía y de carabineros. De todos esos elementos juntos en un anuncio nunca lo habíamos visto”, indicó.

La titular del Interior también subrayó “la audacia que ha tenido este gobierno para enfrentar desafíos complejos y cómo esa audacia le ha dado frutos positivos al país. La audacia del presidente Boric para tomarse el tema de la seguridad sin complejos. La audacia para enfrentar el tema del litio, hacer una alianza estratégica con Soquimich y sacar adelante una oportunidad para Chile gigantesca. La audacia de tomar el tema del transporte y estar llevando adelante una agenda que es de transformación gigantesca”.

Al ser consultada sobre el camino que el Gobierno le ofrece a la oposición, la autoridad manifestó que “queremos y podemos construir acuerdos. Lo hemos mostrado nosotros y lo han mostrado ellos también en muchas materias. No hay razón alguna para pensar que no pudiéramos hacerlo en otros ámbitos. Y sobre todo no hay excusa para no hacerlo”.

“La voluntad del gobierno para buscar diálogo, entendimiento y acercar posiciones sin dogmatismo, ya no es una opinión, es un hecho. Y lo que le ofrecemos es profundizar ese esfuerzo, sin renunciar a lo que pensamos ni nosotros ni ellos, pero buscando entendimiento”, complementó.

