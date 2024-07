Ministra Tohá critica al PC por Villa Francia: "Me enoja que se utilicen los derechos humanos para justicia en hechos violentos”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, tildó de grave la “sombra de dudas” planteadas por dirigentes del Partido Comunista (PC) sobre el operativo realizado el fin de semana pasado en Villa Francia, en Estación Central.

En entrevista con CNN Chile Radio, la jefa de gabinete afirmó que puede entender las posturas que ha tomado el Partido Comunista, sobre todo por el vínculo histórico de la colectividad con Villa Francia, del cual ella tampoco dice sentirse ajena.

Sin embargo, afirmó, “lo que me sucede es todo lo contrario de lo que veo en esta reacción de algunos dirigentes, que en lugar de enojarme con la policía o con los fiscales que investigan, me enojo porque se utilice y se manipule una historia ligada a los derechos humanos para cometer actos violentos en democracia. Eso es lo que me parece a mí inaceptable”.

En ese sentido, Tohá manifestó que lo que ha visto desde la colectividad “es una sombra de duda sobre los procedimientos de la justicia y policiales en esta materia y eso me parece grave”.

“Por cierto que en democracia se pueden levantar dudas, pero hay que poner antecedentes arriba de la mesa. Aquí no hemos escuchado hasta el momento ninguno”, afirmó la secretaria de Estado.

Dirigentes del Partido Comunista han acusado irregularidades en el procedimiento por artefactos explosivos que realizó en Villa Francia, en un allanamiento que fue parte de un operativo mayor que se realizó en simultáneo en distintas comunas de la región Metropolitana y que dejó inicialmente a 14 personas detenidas.

Este lunes, la jefa de gabinete descartó montaje en el allanamiento y expresó preocupación por cuestionamientos del PC, luego que el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, pidiera “absoluta transparencia” por parte del Ministerio del Interior.

De hecho, Tohá confirmó que ayer estuvo en el comité político ampliado de La Moneda donde entregó los antecedentes del caso.

"Efectivamente estuve muy poquito rato en la reunión porque tenía otra actividad con el Presidente, pero fui a la reunión especialmente para entregar los elementos del caso, y los elementos son muy contundentes, son categóricos, son sustantivos", remarcó.

Consultada sobre la relación del Ejecutivo con el PC, la secretaria de estado comentó que "efectivamente ha habido una serie de situaciones complejas, se han repetido varios episodios por distintas razones, muchos de ellos yo creo que tienen que ver con temas internos del PC, sin embargo cuando una fuerza política es parte de una herencia de Gobierno y es una fuerza de Gobierno, tiene algunas obligaciones que van por encima de su dinámica interna”

“Efectivamente ha habido situaciones problemáticas en este último tiempo. Espero que se resuelvan y espero que no se repitan", agregó.

La cuestionada operación que involucró a Villa Francia se llevó a cabo en el contexto de una investigación que comenzó a fines del año pasado debido a dos casos.

El primero ocurrió en diciembre de 2023, en la Avenida 5 de Abril, en Estación Central, donde se instaló un artefacto explosivo en una automotora, mientras que el segundo tuvo lugar el 29 de marzo de 2024, en el contexto del Día del Joven Combatiente. Ese día un artefacto explosivo fue colocado en un vehículo policial.

PURANOTICIA