Ministra Tohá admite que anuncio de aborto en la Cuenta Pública no se consultó en comité político

La ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció este lunes que el anuncio hecho por el Presidente Boric en la Cuenta Pública sobre el proyecto de ley de aborto legal no era una materia que se discutió en el comité político y descartó que el mandatario haya puesto el tema en la agenda con un propósito electoral.

En conversación con T13 Radio, la secretaria de Estado afirmó que “no, en el comité político no, pero a mí me contó que iba a incorporarse este tema en las reuniones previas que tuvimos. Así como discusión no, pero hubo muchas reuniones, se hacen reuniones previas, el Presidente se junta con sus distintos equipos, pero no se hace una discusión general de los anuncios”.

De la misma manera, Tohá también aseguró que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, estaba al tanto del anuncio que haría el Presidente. “Por supuesto, imagínate. No faltaría más”, dijo.

“Lamentablemente esta opinión que pudo haberse avisado a los sectores políticos, desde que yo tengo memoria de las cosas que se van a poner en el discurso, no se avisa a los sectores políticos, porque lo que sucede, es que el debate se adelanta en esos casos”, explicó la ministra sobre si el Presidente tiene la obligación de informar a los partidos sus anuncios.

Respecto al proyecto, Carolina Tohá sostuvo que “cuando se enfrenta un dilema cuando una mujer pasa por una situación de un embarazo que no está previsto, que no está en condiciones de asumir o que simplemente en esa etapa de su vida, no es algo que desee enfrentar”.

“Ciertamente ahí es un drama gigante, pero la mayoría de las personas se levanta en la mañana y no piensa en el aborto, no es un tema que la mayoría de la gente esté vibrando con él, pero para quien le afecta, es una tragedia y es una tragedia de la cual muchas veces la sociedad no se conecta, da la espalda, mira para otro lado”, agregó.

Además, Tohá señaló que el debate abierto con el anuncio del Presidente “sí es muy importante para las mujeres que les ha tocado vivir esto; no creo que sea un tema general de la opinión pública, pero eso no puede significar que no lo tomemos. Son discusiones de la civilización”.

CASO JADUE Y CONVIVENCIA POLÍTICA

También la secretaria de Estado se refirió a las declaraciones del presidente del PC, Lautaro Carmona, en relación al proceso de formalización del acalde de Recoleta, Daniel Jadue.

En entrevista con Radio Nuevo Mundo, el líder comunista señaló que “puede tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política”, al quedar el jefe comunal en prisión preventiva como medida cautelar.

Sobre esto, Tohá indicó que “yo no comparto eso. Creo que cuando un fiscal pide medidas cautelares y cuando un juez las decide, está tomando una definición respecto al mérito de la causa”.

“En Chile ya ha pasado, ya no es primera vez, que personas de relevancia política enfrentan situaciones complejas en los tribunales. Entonces, yo no creo que eso tenga, ni deba tener, ni nadie de nosotros se deba prestar para que tenga, ninguna otra lectura que hay una investigación penal respecto a una persona que es política”, señaló.

“No puede tener nada que ver ¿Qué significaría eso? ¿Asumir que hay poderes políticos que están orquestando esta investigación? Por cierto, que hay sectores políticos que están felices de ver caer al alcalde Jadue, pero eso no quiere decir que estén orquestando esta situación o tengan influencia en las decisiones que toma el juez”, afirmó la autoridad.

“Yo creo que cuando uno se pone a hacer afirmaciones de este tipo, está poniendo en duda cosas que son muy importantes en una sociedad: qué hay detrás de las investigaciones judiciales, si son operaciones políticas”, complementó.

“Yo al menos soy partidaria de que alejemos eso lo más posible y si se hace un reclamo en el sentido de pedir que se respete la autonomía de los tribunales, que no se les presione, al menos como Gobierno hemos sido muy activos en eso”, expresó Tohá.

Respecto a la supuesta persecución de la que habla el alcalde Jadue, Tohá manifestó que “no hay una persecución y es un estilo que él tiene. Yo creo que habla más de su estilo que una crisis política mayor esta manera de plantearse en esta situación”.

PURANOTICIA