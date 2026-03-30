Ministra Steinert asegura que la relación con la PDI "está perfecta" y que "no se ha debilitado por nada"

Durante una actividad oficial desarrollada en la comuna de Limache, en la que participaron representantes del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se refirió al estado actual del vínculo con la institución policial.

La secretaria de Estado fue enfática en señalar que la coordinación entre ambas entidades se mantiene intacta, despejando dudas sobre posibles roces internos.

Al ser consultada por los medios de comunicación, la autoridad sostuvo de manera categórica que “la relación con Policía de Investigaciones está perfecta, seguimos trabajando juntos”.

En esa misma línea, recalcó la continuidad de las labores operativas al manifestar que “el trabajo no para”, descartando cualquier tipo de parálisis en la agenda de seguridad gubernamental.

Como prueba de esta colaboración, la ministra recordó la reciente visita técnica realizada al norte del país tras el fallecimiento de una funcionaria policial. “Fuimos a Calama juntos, producto de ese inédito hecho que provocó la muerte de una inspectora. Seguimos trabajando para volver a Calama. Nos llevamos desafíos importantes, así que no, no se ha debilitado por nada”, puntualizó la titular de la cartera de Seguridad Pública.

Estas declaraciones surgen en un contexto de cuestionamientos mediáticos derivados de la salida de la prefecta general (r) Consuelo Peña. Los rumores sugerían que la propia ministra habría solicitado el retiro de la uniformada, lo que supuestamente habría generado un clima de tensión entre el Ejecutivo y la policía civil.

La controversia se había intensificado previamente tras la comparecencia de Steinert ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. En dicha instancia parlamentaria, la secretaria de Estado aseguró que la desvinculación de Peña no fue un requerimiento de su oficina, sino que respondió exclusivamente a una decisión adoptada por la propia PDI.

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