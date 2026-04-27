Ministra Sedini minimiza desplome en las encuestas: “No nos mueve la popularidad, sino el futuro de Chile”

En el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario de Carabineros llevado a cabo en la comuna de San Bernardo, Mara Sedini, ministra vocera de Gobierno, abordó los recientes resultados de los sondeos de opinión. Durante la instancia, la autoridad le restó gravedad al estudio que la posiciona en el último lugar de aprobación entre todos los secretarios de Estado que conforman el equipo del presidente José Antonio Kast.

Al ser requerida por la prensa respecto a este escenario, la titular de la Segegob respondió de forma tajante: “He dicho en múltiples ocasiones que las encuestas son fotos del momento, que a nosotros no nos mueven las encuestas, sino que el accionar por la ciudadanía. Tenemos planes y proyectos que lo que hacen es beneficiar a Chile en el mediano y largo plazo también”.

En la misma línea, la portavoz de La Moneda complementó sus dichos argumentando que “a veces hay que tomar definiciones que son poco populares, pero lo importante es hacerlo con responsabilidad. Lo responsable es hacerlo de cara al futuro de Chile, a que Chile vuelva a encontrarse en las vías del desarrollo y también solucionar el problema de estrechez fiscal que tenemos”.

Para enfatizar la postura del Ejecutivo frente a las determinaciones complejas, la ministra vocera garantizó que “Son decisiones que hay que tomar y lo hacemos de cara, de frente, con valentía y no a través de las encuestas”.

Frente a la interrogante sobre si existe algún tipo de autocrítica por su desempeño, Sedini remarcó su compromiso con la actual administración. “lo importante es que estoy dispuesta a trabajar por mi país, el mandato del presidente José Antonio Kast es claro y estamos trabajando en pos de todos los chilenos más allá de las encuestas”, puntualizó.

Cabe recordar que, de acuerdo a las cifras entregadas por la última encuesta Cadem, la ministra Secretaria General de Gobierno experimentó un descenso de 18 puntos en apenas un mes. Con este resultado, la autoridad alcanzó un 24% de respaldo, transformándose así en la figura con la peor evaluación dentro del actual gabinete ministerial.

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