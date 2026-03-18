Ministra Sedini e intenso inicio del Gobierno de Kast: "No es un copamiento comunicacional, es trabajar en serio"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, abordó los cuestionamientos por el ritmo del Gobierno durante la primera semana tras el cambio de mando.

En un punto de prensa, sostuvo que "no es un copamiento comunicacional, es trabajar, y trabajar en serio. Eso es lo que está haciendo el gobierno del Presidente Kast: ponerle urgencia a los proyectos y a las emergencias que los chilenos nos dijeron que existían, que diagnosticamos y sobre las que ofrecimos actuar".

La vocera de Gobierno afirmó que "esto es trabajar. Esto es trabajar de verdad. Esto es tener un Ejecutivo que está día a día avanzando en las urgencias de los chilenos porque entendemos que cada día que perdemos, es un costo para miles de familias".

En ese sentido, argumentó que "este nivel de acción es eso. Es ejecución, es acción. Es un gobierno que trabaja".

En cuanto a los retiros de decretos y proyectos desde Contraloría, la secretaria de Estado señaló que "muchos de estos decretos fueron entregados y propuestos a última hora por el gobierno anterior. Esto implica que nosotros de manera responsable, lo que hemos hecho es retirarlos para poder analizarlos".

"Lo que estamos haciendo es ser muy transparente nuevamente con la ciudadanía, revisarlos, analizarlos en su mérito y si es que cumplen con todos los requisitos y en beneficio de Chile, los volveremos a poner. Algunos los revisaremos, los modificaremos y veremos si corresponde volver a integrarlos o retirarlos definitivamente", explicó.

Por otro lado, Sedini comentó sobre los eventuales cambios al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), que estaría analizando el Ejecutivo, e indicó que “lo que estamos viviendo hoy es una crisis energética de proporciones históricas. La guerra en el Medio Oriente está afectando a todos los países del mundo y Chile no está exento de esta realidad”.

"Si nosotros no hacemos nada, el costo para Chile puede llegar a ser cerca de US$3 mil millones y como ustedes bien saben, esa plata no la tenemos y es una crisis gigantesca para el Estado", aseguró.

La ministra mencionó que el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, se encuentra trabajando "en un plan concreto muy responsable con la situación mundial que se está viviendo hoy día y, lamentablemente, con la situación fiscal que heredamos".

“Estamos en una posición en la que estamos obligados a tomar medidas concretas y responsables, porque esto es una crisis internacional que golpea a todos los países y también a los chilenos", subrayó.

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