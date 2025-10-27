Ministra secretaria general de la Presidencia confirma apoyo legal a Pardow y aclara que "es institucional, no personal”

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, confirmó que el gobierno le brindará apoyo jurídico a Diego Pardow, amparado en la normativa que garantiza defensa estatal a funcionarios por actos realizados en el ejercicio de sus cargos.

En entrevista con La Tercera, la ministra enfatizó que “no se trata de una defensa personal, sino institucional”, junto con subrayar que el Ejecutivo considera que la acusación constitucional con el extitular de Energía carece de mérito.

La ministra reconoció que el clima electoral ha exacerbado las polémicas, pero insistió en la necesidad de mantener el foco en la colaboración institucional. “Todas las acusaciones son difíciles, pero los votos se ven en el tablero”, señaló, recordando que el objetivo principal de estos procesos es el cese en el cargo, algo que ya se concretó en el caso de Pardow.

Respecto al Presupuesto 2026, Lobos defendió su enfoque de responsabilidad social y fiscal, y rechazó de plano las acusaciones de ocultamiento de información. “Hemos comparecido en todas las instancias y respondido los oficios. Esperamos un debate con altura de miras”, sostuvo.

Finalmente, ante la propuesta del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, de que el Presidente renuncie a las asignaciones en su futura calidad de expresidente, Lobos fue clara: “No corresponde hacer una legislación con nombre y apellido. Hay una institucionalidad que protege la dignidad del cargo”.

PURANOTICIA