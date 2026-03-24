Ministra Rincón por alza de combustibles: “Estamos en una situación crítica donde no hay recursos”

La ministra de Energía, Ximena Rincón, se refirió al Plan “Chile Sale Adelante” que busca hacer frente al alza de los combustibles, la situación de la parafina y las medidas que buscan impulsar la conversión a la electromovilidad.

En conversación con Tele13 Radio, Rincón señaló que "está difícil la situación en el mundo por una guerra que nadie pidió y que lamentablemente nos pega, y nos pega fuerte, duro, en un tema que claramente es sensible para todas y todos, pero que hay que enfrentar, y además de manera transparente ante la ciudadanía".

En ese sentido, manifestó que "lamentablemente el precio del crudo no es solo lo que nos cuesta el petróleo, sino que también transportarlo, pagar fletes, seguros, además de una serie de otras situaciones".

"Hace 3 semanas el petróleo costaba 70 dólares el barril y llegó a subir a 110 o 120, o sea, un alza de 54% a una velocidad que nunca habíamos visto en décadas", añadió.

La secretaria de Estado afirmó que "es una decisión compleja cuando no tienes recursos, porque claro, el Gobierno anterior tenía una caja fiscal distinta que le había dejado el Presidente anterior. Este Gobierno, el Presidente José Antonio Kast tiene una caja que está en 0 para enfrentar este tipo de situaciones".

En cuanto a las acciones ante la situación de la parafina, la secretaria de Estado detalló que "hay 7 medidas que anunció el ministro de Hacienda ayer para poder paliar esta situación. Una de ellas es que las parafinas no van a sufrir aumento de precio, el precio va a quedar congelado al valor que tenían en febrero durante todos los meses de otoño e invierno".

"Y para eso hay que efectivamente ingresar un proyecto de ley, que debe estar ingresando hoy día en la mañana, para el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo, que va a aumentar este fondo que también está mermado", precisó.

Respecto a las disposiciones del plan pensadas en taxis y colectivos y las medidas de seguridad, la ministra Rincón indicó que "lo que ha informado el ministro ayer es que se tuvieron las reuniones respectivas con los gremios. Estos 100 mil pesos mensuales de apoyo es para compensar el alza. Y obviamente todos aquí tenemos que hacer un esfuerzo, porque estamos en una situación crítica donde no hay recursos".

"Todo el tema de electromovilidad, ahí nosotros tenemos una política pública que es importante seguir fomentando y el anuncio que ha hecho el ministro el día de ayer de la línea de financiamiento con Banco Estado para que taxis y colectivos puedan acceder a un crédito preferencial que les permite renovar la flota", mencionó.

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