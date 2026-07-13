Ministra Rincón confirma que decreto de racionamiento eléctrico "está en revisión" para que sea firmado por el Presidente Kast

La ministra de Energía, Ximena Rincón, confirmó que un decreto de racionamiento eléctrico se encuentra "en revisión para que sea firmado" por el Presidente José Antonio Kast.

La autoridad detalló que la medida busca asegurar la continuidad del suministro eléctrico ante la estrechez energética debido a la sequía. "El decreto básicamente lo que hace es ponerse en los escenarios de evitar cortes de luz", indicó.

En esa línea, explicó que "lo que queremos es que tengamos suministro eléctrico en todo el país y que eso sea la tónica" y planteó que "hay que tomar todas las medidas alternativas para poder suplir esta escasez hídrica que tenemos con gas básicamente".

Finalmente, la titular de la cartera de Energía apuntó al trabajo preventivo para evitar cortes de luz y mantener el suministro eléctrico en todo el país.

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