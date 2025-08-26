Ministra Orellana tras polémica por dichos de Lautaro Carmona: "Podría guardarse algunas declaraciones"

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió a las críticas que realizó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a la gestión de Mario Marcel y su salida del Ministerio de Hacienda.

En conversación con 24 Horas, la secretaria de Estado sostuvo que el líder del PC "podría guardarse algunas declaraciones".

Respecto a la continuidad de trabajo en el Ejecutivo tras la salida de una figura importante como el economista, la autoridad sostuvo que "la verdad es que hemos seguido trabajando en lo que a mí respecta que son los proyectos que llevamos con Hacienda (…) y hemos seguido con el mismo ritmo de trabajo".

Sobre sí el Gobierno se "está desgranando como dice Lautaro Carmona", la ministra contestó: "Yo creo que Lautaro Carmona debe guardarse algunas declaraciones".

Orellana llamó al oficialismo a contribuir en la campaña de Jeannette Jara y que sea la candidata que muestre su liderazgo.

En ese contexto, declaró que que espera que "que todo el oficialismo contribuyera, que sea su liderazgo el que se muestre, y no voces particulares".

"Yo creo que es importante que la candidata sea quien pueda hablar y mostrar sus atributos, que tienen productos claros, como que en pocos días, al inicio de septiembre, se van a estar pagando las primeras PGU aumentadas, gracias a la reforma de pensiones, a las mayores de 82 años, que en su mayoría son beneficiarias mujeres, porque fueron las que menos cotizaron, porque no les tocaron leyes de protección de la maternidad", cerró.

