Ministra de la Mujer insistió en actitud imprudente de diputada Orsini: "Me parece muy cuestionable"

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, volvió a referirse este viernes sobre los cuestionamientos a la diputada del Frente Amplio, Maite Orsini (FA), por sus intervenciones en la causa donde está involucrado su expareja, Jorge Valdivia, a quien se le denuncia por dos violaciones.

Además, confirmó los contactos con la directiva del Frente Amplio, pero aclaró que cualquier pronunciamiento lo hará en su calidad de ministra y no como militante.

En diálogo con Radio Universo, Orellana indicó que “es una causa en la cual, como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, teníamos patrocinio y, sin embargo, la denunciante en su legítimo derecho, optó por el patrocinio del abogado Hermosilla y, por lo tanto, nosotras no intervenimos en la causa. Va a ser potestad tanto de la víctima y sus abogados como del Ministerio Público el investigar si habrá algún delito funcionario asociado a esto”.

“Lo que nosotras hemos señalado, y a mí me parece que es muy importante, porque nosotras llevamos causas por delitos sexuales todos los días, es que son muy pocas las personas que tienen la posibilidad de poder llamar a una fiscal. De hecho, muchas veces nosotras tenemos que mediar para que las víctimas puedan acceder a poder reunirse con el Ministerio Público por la gran sobrecarga que tiene este”, agregó la ministra.

“Nos parece que, en especial, quienes detentan cargos, digamos, públicos, en especial sean de elección popular o no sean de elección popular, como es el caso mío, por ejemplo, seamos prudentes con nuestro actuar, porque impactan en las instituciones y también, en momentos en que tenemos tantos casos de delitos sexuales, es importante reforzar principios importantes como la igualdad ante la ley, como las reservas de las investigaciones”, insistió la ministra.

“Yo no conozco el detalle de las conversaciones, se han conocido estos días algunas cuestiones que tenían que ver con que se preocupaba de que se fuera a filtrar alguna conversación privada. Me parece que eso es algo que tiene un canal institucional para expresarse y no en un llamado directo a la víctima”, sostuvo.

“Aquí lo que me parece muy cuestionable es el llamado a la víctima. Hay que ser prudentes en estas cuestiones. No estoy juzgando intenciones ni nada de ese estilo, pero es una diputada de la República, en un caso de alta connotación sexual, es una persona con la que ella tenía vínculos y, por lo tanto, la prudencia llamaría a no llamar a la víctima, a la denunciante. Sobre todo, en un contexto en el que estaba bajo mucha presión mediática”, agregó Orellana.

Maite Orsini envió mensajes a una de las denunciantes del caso solicitando que se gestionara la eliminación de las conversaciones que mantenía con Valdivia del expediente de la Policía de Investigaciones. Además, se contactó con la fiscal que lleva adelante la investigación, Lorena Parra, y con el presidente del del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia.

La ministra Orellana manifestó, respecto al actuar de la diputada, que “ella tiene el legítimo derecho de querer resguardar su privacidad, porque no es ella la imputada, pero no es llamando a la víctima como debe resguardarla”.

Consultada por los mensajes que Orsini habría enviado a presidente Consejo para la Transparencia, la secretaria de Estado expresó que “eso es algo que tiene que resolver la Cámara como un poder autónomo. Evidentemente todas las personas que estamos en una posición pública estamos expuestas a críticas. Algunas veces son más justas, otras veces son más injustas, pero es parte de que estemos en un espacio de liderazgo hacia la opinión pública y estar expuesta a las críticas”.

