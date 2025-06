Ministra Orellana explica estimación de 34 mil abortos al año y defiende ingresar el proyecto sin urgencia

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, defendió que no se pusiera urgencia al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, luego de las críticas de los parlamentarios, y aseguró que "en esto se ha armado un falso dilema”.

“Ustedes saben, porque están acá siempre en el Congreso, que las urgencias se evalúan semana a semana. Recién el día de ayer, y no sin dificultades, la Sala de la Cámara definió a qué comisiones se va”, explicó.

“Es en base a ese listado que ya está y la voluntad de los presidentes de esas comisiones que se va evaluando la urgencia semana a semana. Ahora, hay quienes han interpretado esto como que solamente lo ingresamos. Si es necesario, yo voy a estar sesionando el 10 de marzo del 2026. No importa”, manifestó.

La secretaria de Estado enfatizó que esto es un debate que se “tiene que cursar”. “Ahora, a quienes ahora primero dijeron, no le vamos a dar curso al debate, y ahora nos dicen, denlo rápido, tranquilidad. Queremos que este debate se dé, se dé con distintas visiones, y para eso es necesario darle espacio”, planteó.

Junto con ello, ratificó las cifras entregadas en el proyecto, donde se estima el financiamiento para 34.000 casos de abortos por año, es decir 8 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, cifra que equivale a casi una cuarta o quinta parte de los nacimientos registrados en 2024, del orden de 154 mil.

Según explicó Orellana “¿Cómo se realiza ese cálculo? Primero, mirando las tasas de uso de países que tienen esto legalizado, en nuestro caso se ocuparon como supuesto las tasas de uso de Argentina y de Uruguay y, por supuesto, los datos actualizados de estimaciones".

“Son estimados de tasa de uso, porque no es un estimado de cuántos se harían. No podemos hacerlo porque es una conducta ilegal y, por lo tanto, no se puede hacer una estimación a base de datos administrativos”, comentó.

Añadió que “en nuestro país, las estimaciones más recientes son de (Haley) Ball y (Elena) Prada (estudio del 2016 que calculó cerca de 40 mil abortos al año), y también otras estimaciones..., pero esas ya son mucho más altas que las que ocupamos en el proyecto, que son de 170.000".

En esa línea aclaró que “es un informe financiero que habla de carga en el sistema, no es un informe de estimación de cuántos abortos se hacen al año en el país, porque, insisto, esas son estimaciones que, lamentablemente, como es una conducta ilegal, no se pueden hacer en base a datos certeros”.

