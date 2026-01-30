Ministra Orellana emplaza a la oposición por retraso de la Sala Cuna Universal y llama a destrabar el proyecto

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana se sumó a las críticas que otros miembros del gabinete han hecho a la oposición, y especialmente a la UDI, por el retraso en el proyecto de la Sala Cuna Universal.

En entrevista con Tele13 Radio, la secretaria de Estado dijo esperar que se converse “durante febrero. Si de verdad hay un ánimo de sacar esto adelante, no tengo ningún problema en estar hasta el 27 de febrero conversando puntos técnicos para llegar con una indicación de acuerdo”.

La ministra instó a buscar acuerdos en temas como el financiamiento. “Cuando dicen está desfinanciado, no está desfinanciado. Tiene un esquema de financiamiento. Si no les gusta, busquemos otro, busquemos acercamiento a posiciones, pero desfinanciado no está”, aseguró.

“Dicen que tiene problemas técnicos, por favor enumérenlos, porque llevamos una semana en este debate público y yo sigo esperando que me digan cuál es el nudo para que podamos llegar a un acuerdo, más allá de decir ‘es que tiene problemas’. Por supuesto, cualquier proyecto puede tener distintas apreciaciones desde distintos sectores”, agregó.

Orellana hizo un llamado a “sentarse y conversar”. “El punto es que sigue habiendo un millón de mujeres, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo, que declaran que no pueden trabajar por razones familiares permanentes”.

“Al menos yo voy a seguir trabajando para buscar un acuerdo. Nos hemos dado una vuelta muy larga. No hay gremio con el que no nos hayamos reunido para escuchar sus posiciones”, aseguró.

La ministra Orellana contó además en la entrevista que ya tiene coordinando su encuentro formal con su sucesora Judith Marín (PSC).

“Estamos coordinándonos para la próxima semana”, indicó y aseguró que ya ha tenido contacto con la futura ministra.

“El lunes tuvimos un hito bastante importante en la implementación de la ley integral contra la violencia (…) yo le extendí la invitación a Judith, porque a ella le va a tocar", sostuvo.

Orellana afirmó que han estado “conversando, porque independiente de la diversidad de opiniones que podamos tener entre las dos, hay un principio fundamental de la administración pública que es la continuidad de la función”.

