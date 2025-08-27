Ministra Orellana considera "poco útil" la crítica de Carmona a Marcel y acusa intento por "pautear" a Jara

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), volvió a referirse a la controversia generada por los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien cuestionó la salida del exministro Mario Marcel y habló de un “desgranamiento” en el Gobierno.

En entrevista con radio Universo, la secretaria de Estado profundizó en sus reparos, reafirmando su postura crítica y defendiendo el liderazgo de la candidata oficialista, Jeannette Jara.

“Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones”, había dicho escuetamente el día anterior en conversación con 24 Horas. Consultada ahora por las intenciones detrás de los dichos del dirigente comunista, Orellana evitó especular: “Esa es una pregunta que se le tiene que hacer a él. No puedo responder yo por su intención, porque no las conozco”.

La autoridad aprovechó el espacio para contrastar el debate político con las prioridades ciudadanas. “Hay bien poco interés de la ciudadanía en lo que debaten los políticos entre políticos. El interés está en las propuestas para el país”, señaló, destacando su agenda territorial en comunas como Estación Central y Quilpué.

Respecto a la candidata Jeannette Jara, Orellana fue enfática en defender su capacidad de liderazgo. “La he visto liderar el debate sobre la reforma de pensiones, y pese a intentos de pautearla, la reforma avanzó. No tengo duda de que la candidata tiene plena capacidad de sobreponerse a estos intentos”, afirmó.

Consultada sobre si mantenía su crítica directa a Carmona, la ministra respondió con ironía: “Seguramente él opina lo mismo de mí”.

En cuanto a la posibilidad de que exista machismo político en los intentos por condicionar a Jara -incluyendo el episodio en que Daniel Jadue adelantó su eventual suspensión de militancia en el PC- la ministra fue cauta. “No sabría decir cuál es el interés, pero me parece poco útil”, comentó.

Agregó que “es importante distinguir que no toda discrepancia entre hombres y mujeres en política es machismo. Acá no sabría decir cuál es el fenómeno”.

Sin embargo, sí reconoció una tendencia persistente: “Desde la reforma de pensiones, desde parlamentarios y referentes de distintos ámbitos, ha habido intentos por pautear a Jeannette. Y ahí está, pues, ahí está la reforma de pensiones”, concluyó.

