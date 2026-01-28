Ministra Orellana acusa "pequeñez política tremenda" de la UDI tras respuesta a Presidente Boric por proyecto de Sala Cuna

Un nuevo capítulo en la disputa entre La Moneda y la UDI por el estancamiento del proyecto de sala cuna universal se produjo este miércoles, con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, como protagonista.

El conflicto se reactivó luego de que el timonel gremialista, Guillermo Ramírez, respondiera con dureza a las acusaciones del Presidente Gabriel Boric, quien había señalado que la UDI había trabado el avance de la iniciativa en la Comisión de Educación del Senado.

El diputado calificó la iniciativa como un “mal proyecto” y aseguró que sería corregido en el Gobierno de José Antonio Kast.

Ante esas declaraciones, Orellana cuestionó en entrevista con "24 Horas" al legislador gremialista, señalando que en sus dichos había “al menos tres errores”.

La ministra detalló que sí se han presentado indicaciones -incluida una sustitutiva completa en 2024 y otras en la Comisión de Trabajo-, que el proyecto cuenta con financiamiento respaldado por un informe financiero, y que se han incorporado cambios solicitados por la propia UDI, como la eliminación del guarismo en el tope de aporte del futuro Fondo Sala Cuna.

La autoridad recordó además que incluso José García Ruminot, futuro ministro secretario general de la Presidencia en el gobierno de Kast, respaldó públicamente la iniciativa en un seminario, comprometiéndose con Comunidad Mujer a sacarla adelante.

Por ello, acusó a la UDI de “una torpeza y una pequeñez política tremenda”, comparando la situación con la aprobación de la PGU en el Gobierno de Piñera, cuando la oposición no bloqueó su avance pese a dudas sobre el financiamiento.

La ministra también criticó la ausencia del senador Gustavo Sanhueza, presidente de la comisión de Salud del Senado, quien viajó fuera del país sin dejar reemplazo, lo que impidió sesionar y discutir el proyecto esta semana. “Si están en contra, voten en contra, pero no impidan sesionar”, enfatizó Orellana, subrayando que la falta de reemplazo paralizó el trabajo legislativo.

Finalmente, la ministra sostuvo que la responsabilidad de este bloqueo recae en los parlamentarios que “trancaron la pelota”, insistiendo en que la UDI ha optado por obstaculizar el debate en lugar de enfrentarlo en el Congreso.

