Ministra Marín aseguró que el ajuste fiscal no afectará programas dirigidos para mujeres

En su primera exposición ante la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, la ministra Judith Marín dejó en claro que el recorte fiscal que implementará el Gobierno no afectará programas asociados a su cartera.

“Ninguno de los programas ya comprometidos va a ser afectado”, afirmó la secretaria de Estado, quien además, precisó que los ajustes se concentrarán en bienes y servicios.

La falta de detalles entregados por la ministra llevó a la comisión a solicitar un informe formal, el que será remitido una vez que la Dirección de Presupuestos (Dipres) valide la propuesta del Ejecutivo.

Otro de los puntos abordados entre Judith Marín y la comisión el proyecto de sala cuna universal.

“Hemos señalado que también es nuestra preocupación, pero que hay dos temas que nos preocupan y nos ocupan, que es una factibilidad técnica y también una sostenibilidad financiera en el tiempo”, sostuvo.

La ministra de la Mujer, además, definió los ejes pragmáticos que guiarán su cartera: empleo femenino, conciliación de vida familiar-laboral y seguridad, directrices que definió como “las reales urgencias de las mujeres”.

En ese sentido, apuntó que “el sello que queremos darle (al ministerio) es un sello cercano, de terreno”. Además, subrayó que el diseño de políticas debe surgir desde el contacto directo con las mujeres.

Ddestacó, principalmente, la coordinación interinstitucional con municipios y organizaciones sociales, así como el fortalecimiento de programas de la cartera como el “Programa 4 a 7", que brinda apoyo a mujeres al cuidado de niñas y niños de 6 a 13 años a través de talleres de capacitación laboral.

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