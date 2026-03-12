Ministra María Paz Arzola planteó que Chile "extravió sus prioridades en educación" en la última década

La ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió a las prioridades que tendrá su gestión al mando del Mineduc y comentó sobre la situación presupuestaria de la cartera.

En conversación con Tele13 Radio, la autoridad señaló que "el lema es que queremos poner al ministerio al servicio de la educación, de los aprendizajes. Porque hoy día hay cierta percepción de que el ministerio se ha convertido como en un obstáculo para los colegios, incluso en educación superior también".

"Yo diría que eso responde a la forma como se han abordado muchas materias en el último tiempo, y que hay una suerte de tendencia a protocolizar muchas cosas que se terminan quedando fuera del ámbito de decisión, en definitiva, y del criterio de los propios equipos escolares", complementó.

En ese sentido, dijo que les "gustaría mostrar un cambio de trato del ministerio hacia los establecimientos educativos y también hacia las familias. Pareciera que en el último tiempo toda la normativa se ha gestado desde la desconfianza, y eso al final lo que hace es que le quita autoridad y poder de decisión a los propios directivos escolares. Y acá tenemos que confiar, porque donde pasan las cosas no es en el ministerio, es en las escuelas, en los colegios, y ellos son los que tienen el conocimiento, la experiencia".

En cuanto a la situación presupuestaria de la cartera, la titular del Mineduc afirmó que “me parece que nuestro país extravió sus prioridades en educación en la última década. Si uno mira la trayectoria del financiamiento de la educación, el presupuesto de educación superior se ha triplicado en los últimos 15 años, mientras que en los otros niveles educativos ha crecido alrededor de un 50%, 30%, y eso no puede ser".

La secretaria de Estado argumentó que “estamos en una situación muy difícil a propósito del presupuesto, y ese es otro tema que no habíamos conversado. Yo tenía muy claro que nosotros, cuando asumiéramos, no íbamos a tener holguras, o sea, recursos adicionales para poder implementar nuestro plan, y que vamos a tener que probablemente reasignar desde otras cosas y revisar bien cómo se están gastando los recursos. La situación con la que nos encontramos es peor que eso".

"Hoy día hay compromisos de leyes permanentes del Ministerio de Educación que no están financiadas. El presupuesto para las subvenciones escolares, o sea, el financiamiento del día a día de los colegios públicos y particulares subvencionados, hoy día está subestimado, y eso pasa porque cuando se tramitó la Ley de Presupuestos (de este año), se subestimó", añadió.

Arzola apuntó a que "cuando uno habla de recortes, la realidad es que el presupuesto de educación ya se recortó. Y no se recortó desde programas mal evaluados, donde había espacios por mayor eficiencia. Se recortaron leyes permanentes. (...) No tenemos un cálculo, el ministro Cataldo me dijo algo así como 250 mil millones (de pesos), tenemos que verlo bien".

PURANOTICIA