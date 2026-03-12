Gobierno dice que Kast dará a conocer en un plazo "probablemente cercano" su decisión sobre la candidatura de Bachelet a la ONU

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, mencionó que el Presidente José Antonio Kast aún no ha definido su postura respecto a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

En conversación con radio Infinita, la autoridad recordó que el Mandatario había mencionado que "a partir del día uno iba a presentar él mismo su postura, habiendo analizado todos los datos".

En ese sentido, señaló que "llevamos menos de 24 horas en el cargo, han pasado muchas cosas que están en la prioridad de la emergencia y nosotros no vamos a perder el eje ahí".

“Tenemos emergencia y el Presidente manifestará su opinión al respecto dentro de un plazo probablemente cercano”, recalcó la ministra.

Por otro lado, Sedini comentó sobre la polémica por el cable submarino chino y sostuvo que "este es un tema muy complejo", el cual "tiene aristas de seguridad, tiene aristas de infraestructura, de relaciones internacionales, incluso geopolíticas".

Y recalcó que "se requiere tener todos los antecedentes, analizarlos de manera técnica y política, para poder dar una solución que beneficie siempre a los chilenos".

