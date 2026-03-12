Chile y EE.UU. firmaron declaración conjunta para el establecimiento de consultas sobre minerales críticos y tierras raras

En el marco de la reunión bilateral que sostuvieron el Presidente José Antonio Kast y el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmaron una declaración conjunta para el Establecimiento de Consultas sobre Minerales Críticos y Tierras Raras.

El documento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el vicesecretario Landau.

El texto reafirma los estrechos lazos de cooperación entre ambos países, tanto en el marco del Tratado de Libre Comercio de 2003 como bajo distintos foros multilaterales; considera que el apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos resulta fundamental para la seguridad nacional y las industrias comerciales de ambos países; toma en cuenta que los minerales críticos son esenciales para la producción de tecnologías avanzadas; y busca acciones que propendan a la resiliencia y seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos.

En ese sentido, establece consultas entre las contrapartes técnicas correspondientes sobre minerales críticos y tierras raras.

Entre otras materias, las consultas buscarán abordar el desarrollo de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras; la identificación conjunta de proyectos de interés para abordar brechas en las cadenas de suministro prioritarias; gestionar la chatarra de minerales críticos y tierras raras, con el fin de apoyar la diversificación de las mismas; y explorar mecanismos de financiamiento, tanto privados como estatales, para proyectos de inversión en minerales críticos.

La primera de estas consultas se realizará dentro de los próximos 15 días y tendrá por objeto consensuar un acuerdo sobre estas materias.

Asimismo, el mecanismo buscará institucionalizarse, propendiendo consolidar la cooperación entre ambos países en materia de minerales críticos y tierras raras.

