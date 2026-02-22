Ministra Maisa Rojas: “Dominga está rechazado y así lo confirma la justicia”

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, afirmó que el proyecto Dominga “se encuentra rechazado”, luego del fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que anuló lo resuelto previamente por el Primer Tribunal Ambiental.

La resolución judicial dejó sin efecto la sentencia dictada en febrero de 2025 por el Primer Tribunal Ambiental, el cual había anulado, a su vez, la decisión adoptada por el Comité de Ministros en enero de ese mismo año, instancia que rechazó la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto minero-portuario.

Según detalla el fallo conocido este viernes, el tribunal ambiental se pronunció en “un caso no previsto por la ley”, lo que derivó en un vicio procesal que debía ser corregido. En ese contexto, la Corte determinó anular todo lo obrado por dicho tribunal.

Tras conocerse la sentencia, la ministra Rojas difundió un video a través de su cuenta en X, donde valoró que el fallo fue unánime y permitió aclarar las competencias de cada institución en materia ambiental.

“Esto implica que el proyecto Dominga se encuentra rechazado, en base a la decisión del Comité de Ministros de enero de 2025”, señaló la secretaria de Estado, enfatizando que dicha resolución sigue plenamente vigente.

Rojas agregó que el fallo confirma la postura que ha sostenido el Ejecutivo, en cuanto a que el Comité de Ministros dio cumplimiento al fallo del Primer Tribunal Ambiental de diciembre de 2024, actuando dentro del marco de sus atribuciones legales.

En esa línea, la ministra destacó que el dictamen judicial respalda el funcionamiento institucional del sistema de evaluación ambiental y el respeto a las competencias de cada órgano del Estado.

Con esta resolución, el Gobierno reafirma que Dominga continúa rechazado, cerrando un nuevo capítulo en una de las controversias ambientales más relevantes de los últimos años y reforzando su postura en defensa de la institucionalidad ambiental vigente.

