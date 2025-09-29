Ministra Lobos responde a críticas de la oposición por Presupuesto 2026: "Hemos actuado con transparencia"

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, respondió a las críticas ante la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

En conversación con radio ADN, la autoridad dijo que “la Ley de Presupuesto es una de las leyes más importantes. Muchas veces parece lejana, porque es muy técnica, pero en la práctica refleja las prioridades del Gobierno para el año siguiente”.

“Yo esperaría que primero conozcamos el presupuesto, porque hoy estamos ‘calentando motores’ con afirmaciones o acusaciones que no se condicen con la realidad”, indicó.

La secretaria de Estado recalcó que “nosotros hemos actuado con transparencia. Tal como lo han respondido las carteras, respecto de Vivienda y otros casos puntuales, y como señaló ayer el ministro Grau, Chile tiene una institucionalidad fiscal sólida. Eso lo reconocen incluso las clasificadoras de riesgo internacionales en sus informes recientes”.

Asimismo, señaló que esperan “que el debate parlamentario se dé con total transparencia, con todos los antecedentes sobre la mesa. El Consejo Fiscal Autónomo participará, y los parlamentarios y sus asesores podrán conocer la información. Queremos un debate institucional y serio”.

