Ministra Lobos llama a dejar atrás tensiones del progresismo para avanzar en la agenda legislativa

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, abordó el estado de la agenda legislativa del Gobierno en un escenario marcado por el poco tiempo que le queda al actual Gobierno y la necesidad de alcanzar acuerdos políticos transversales para destrabar proyectos clave. Además, se refirió a la reunión que llevará a cabo el Socialismo Democrático junto a la Democracia Cristiana (DC), excluyendo al Partido Comunista y al Frente Amplio.

En entrevista con Radio Duna, la autoridad se refirió a los proyectos que están en el Congreso: “Para nosotros hay una agenda importante, queda poco tiempo, pero trabajaremos hasta el último día para poder lograr los consensos y viabilizar proyectos que están a punto de salir".

En esa línea, Lobos se refirió al proyecto de ley que crea el Sistema de Inteligencia Económica, destacando su relevancia como herramienta para el Estado. “Esperamos que todos los sectores se den cuenta de que acá lo que se pretende es tener una herramienta eficiente”, sostuvo.

La ministra también fue consultada por el encuentro del Socialismo Democrático con la DC sin la participación del Partido Comunista y el Frente Amplio, señalando que espera que las tensiones internas no afecten el trabajo legislativo. “Esperamos que puedan resolver las divergencias y controversias y con altura de mira que esto no influya en el tema legislativo que nos queda”, señaló.

Respecto al proyecto de reforma al sistema político, Lobos reconoció las complejidades que implica su tramitación. “Esperamos construir los consensos necesarios, es difícil legislar en estos temas cuando quienes tienen que hacerlo son incumbentes en la materia”, indicó.

En relación con los posibles cambios al Financiamiento para la Educación Superior (FES), la ministra aseguró que el Ejecutivo mantiene una postura abierta, siempre que se resguarden los objetivos del proyecto.

“En la medida que el proyecto cumpla los objetivos que nos hemos planteado, podemos avanzar”, afirmó, agregando que “hemos avanzado de manera importante y ahora lo que queda es la voluntad política para poder viabilizar esta iniciativa”.

Finalmente, al abordar el proyecto de eutanasia, Lobos defendió la necesidad de dar el debate en el Congreso. “Entendemos que pueda haber legítimas diferencias en este tema, pero no se puede vetar un debate, no se puede dejar de discutir cosas que son importantes para la ciudadanía”, enfatizó.

PURANOTICIA