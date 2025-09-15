Ministra Lobos hizo un llamado al mundo político a "no contaminar" debates parlamentarios con las elecciones

A dos meses de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, instó a los actores políticos a mantener la discusión parlamentaria libre de interferencias electorales.

En entrevista con radio Futuro, la autoridad indicó que “lo que nosotros esperaríamos como Ejecutivo, y un llamado a todos los actores políticos, que efectivamente, no contaminemos el debate, que por un lado esté la campaña y por otro seamos capaces como parlamentarios y como Ejecutivo ponernos de acuerdo para sacar proyectos que son importantes para beneficiar a la ciudadanía, y que son claves para mejorar su calidad de vida”.

La ministra reconoció que “queda un periodo acotado” de gestión, lo que obliga a concentrar esfuerzos en iniciativas clave. Entre ellas, destacó la Ley de Presupuesto, señalando que “muchas veces parece lejana a la ciudadanía, pero es la ley más importante porque fija las prioridades para el próximo gobierno”.

Además, subrayó la relevancia de avanzar en “la agenda en las tres seguridades: seguridad ciudadana, seguridad económica y seguridad social”, junto con dos proyectos sociales complementarios: “la Ley de Sala Cuna para Chile y la Ley Integral de Cuidados que tienen ahí dos caras de una moneda, son complementarias”.

También mencionó el debate pendiente sobre el “financiamiento de la educación superior, que también estamos en segundo trámite y estamos trabajando ahí para poder tratar de construir un consenso en esta etapa legislativa”.

Lobos reconoció que el ambiente electoral “siempre incide”, aunque recordó que durante toda la administración del presidente Gabriel Boric se han realizado elecciones de distinto tipo. En ese marco, reiteró su llamado a mantener la institucionalidad legislativa enfocada en las necesidades ciudadanas, evitando que el ciclo electoral interfiera en el trabajo parlamentario.

PURANOTICIA