Ministra Lobos espera "voluntad política" para aprobar emblemáticos proyectos del Gobierno, especialmente el del FES

La ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, mantiene la esperanza de que cuando se reinicie el periodo legislativo (3 de marzo) se puedan sacar adelante los proyectos emblemáticos del Gobierno: Sala cuna universal, la reforma al sistema político y el financiamiento público para la educación superior (FES).

Sin embargo, la secretaria de Estado sabe que es poco probable que los tres vean la luz, especialmente el que corresponde al FES, pues en entrevista con Radio Sonar reconoció que ha tenido “cuestionamientos mayores a otras iniciativas”.

“Uno podría decir objetivamente que hay menos consenso político y por eso es todo un tema de voluntad política, en definitiva. Más allá de la mirada que tenga el próximo gobierno respecto del proyecto en concreto, es un problema que tienen que hacerse cargo", aseguró Lobos

Y comentó que “en el tema del FES ha habido avances importantes desde el punto de vista técnico, como gobierno hemos flexibilizado nuestra postura, es la lógica de hacernos cargo del objetivo”.

Sobre el mismo proyecto la ministra comentó que desde el gobierno se han abierto a “a poner un límite a la tasa de contribución, al copago para las instituciones que no están en gratuidad, que era un tema que fue muy debatido en su minuto, a precisar el tema de la autonomía universitaria, que también había voces que se habían levantado en ese sentido”.

Y agregó que se hicieron “cargo de algunas observaciones que formuló la propia Contraloría General de República, el Consejo Fiscal Autónomo”.

“Entonces creemos que hemos dado una señal clara de poder avanzar y si hay voluntad política efectivamente podríamos dar una señal en ese sentido también”, añadió.

La ministra recalcó “este es un tema que al igual que sala cuna, por el cambio de gobierno, el problema de fondo no va a desaparecer y, por tanto, igual hay que hacerse cargo de este problema”.

