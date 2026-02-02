Ministra Lobos espera que candidatura de Bachelet a la ONU no se use como "excusa" para frenar trabajos legislativos

La oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, respaldada por el Presidente Gabriel Boric junto a representantes diplomáticos de Brasil y México, abrió un nuevo debate en el Congreso.

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (Ind.), fue consultada sobre si este hito podría tensionar las relaciones con la oposición. “Yo creo que es un tema por cuerdas separadas”, respondió en conversación con radio Infinita.

La secretaria de Estado advirtió que “yo espero que, efectivamente, no se utilicen este tipo de cuestiones como excusa para no poder avanzar en proyectos que están muy avanzados y se necesitan para hacerse cargo de necesidades importantes que afectan a los ciudadanos y ciudadanas”.

Al mismo tiempo, destacó la trayectoria internacional de la exmandataria: “La expresidenta Bachelet, sin duda, es una figura reconocida internacionalmente, creo que tiene todos los méritos, y esperamos que, como un tema de Estado, más allá del gobierno de turno, efectivamente se pueda respaldar esta candidatura, que nos parece muy importante que una mujer, digamos, una mujer chilena, pudiera conducir la Secretaría General de las Naciones Unidas”.

En paralelo, Lobos lamentó que el actual gobierno no lograra aprobar ciertos proyectos clave. Entre ellos, mencionó la ley de eutanasia: “Yo lamento que no haya habido la generosidad y más bien se haya vedado el debate respecto de la ley de eutanasia, una ley que lleva más de 14 años en el Parlamento, que tiene un consenso y un apoyo importante”.

Recordó que la iniciativa contaba con respaldo ciudadano en las encuestas y que había avanzado en la Comisión de Salud y en el Senado, pero no alcanzó a ser debatida en sala.

“Uno lamenta que, en definitiva, no haya habido la apertura para debatir porque uno puede votar en contra, a favor o en contra, de eso se trata del Parlamento, desde luego. Pero no haber permitido que se generara siquiera el debate, habiéndose aprobado en la Comisión de Salud, después de mucho tiempo también en el Senado”, añadió.

La ministra cerró con un argumento de fondo: “Es de las cosas que lamento, porque creo que no es solo un tema, como se ha planteado, valórico, es un tema de salud pública, de humanidad, respecto a aquellas personas que están sufriendo por una enfermedad terminal y creo que estaban todos los resguardos para que existiera esa herramienta a quien, con toda la libertad del mundo y con todos los resguardos, pudiera tomar esa decisión”.

PURANOTICIA