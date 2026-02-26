Ministra Lobos admite error comunicacional en polémica por cable Chile–China y defiende “autonomía estratégica” ante presión de EE.UU.

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, reconoció que el Gobierno pudo tener un mejor manejo comunicacional en la controversia generada con Estados Unidos por el proyecto de cable submarino entre Chile y China.

En entrevista con Radio 13C, la ministra aseguró que al analizar el proyecto con China “se levantaron ciertas alertas, se tomó la decisión de profundizar en el análisis de las mismas y, sin duda, que uno siempre puede hacer las cosas de mejor manera y hacer una comunicación más efectiva respecto a estas cuestiones".

Macarena Lobos reconoció, también, que cuando inicialmente abordó la reunión en que Estados Unidos le hizo saber al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, las potenciales amenazas de seguridad del proyecto, erró al decir que el secretario de Estado se reunió con el embajador de EE.UU., porque en realidad se trataba de un representante de la misión diplomática.

“Se ha querido generar una polémica respecto de las intervenciones, digamos, y yo misma asumo que cometí una imprecisión, porque hablé del embajador cuando era un representante de la embajada (...) Temporalmente, la reunión con el embajador se produjo con posterioridad a que ya no se hubiera continuado con el proceso de tramitación de la autorización de la concesión", aclaró.

“Pero yo creo que aquí el tema de fondo es que, primero, Chile tiene que tener autonomía estratégica para poder definir y ponderar los proyectos que tienen una relevancia tan importante, geopolítica, y que esto se haga de acuerdo con todos los antecedentes sobre la mesa y de acuerdo a los estándares de la normativa nacional. Y de esa perspectiva nos parece que es condenable el hecho que se tomen medidas de presión y de sanción", manifestó.

Lobos se mostró a favor de que “este proceso siga su curso con todos los antecedentes sobre la mesa, los antecedentes adicionales que se han pedido, las recomendaciones que se han pedido a la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad”.

PURANOTICIA