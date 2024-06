Ministra Jara y salida de parlamentarios en Cuenta Pública: "Quedé bastante desconcertada"

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, abordó las reacciones tras la Cuenta Pública realizada este sábado por el Presidente Gabriel Boric.

En entrevista con CNN Chile, Jara admitió que quedo “desconcertada” por la reacción de parlamentarios de oposición que se retiraron del Salón de Honor luego que el mandatario anunciara la presentación de un proyecto para la legalización del aborto.

“Quedé bastante desconcertada en una situación que nunca había visto antes. He tenido oportunidad de ir a varias cuentas públicas de varios gobiernos y la verdad es que nunca había visto ese tipo de comportamiento”, manifestó.

La titular del trabajo recordó el debate que se generó en el país cuando se discutía la ley del divorcio y señaló que “esto no tiene que ver con una relación entre las convicciones valóricas o religiosas que un parlamentario tenga. En Chile hay un Estado laico hace mucho tiempo, y el debate hay que darlo”.

“Y lo único que yo diría es que uno tiene que ser consistente con uno mismo. Si uno está en contra del divorcio, bueno, no se divorcie. Si uno está en contra del aborto, bueno, no aborte. Pero no le impida a los demás poder ejercer sus derechos”, añadió.

Al ser consultada sobre como afectará este debate a la discusión en materia de pensiones, la secretaria de Estado recalcó que este proyecto “ha tenido travas antes, durante y después. Por tanto, más allá de lo que haga el Gobierno al parecer ha costado mucho, ha sido muy difícil sacarlo y construir una mayoría”.

“Estamos avanzando en el Senado, y creo que esta discusión respecto del tema del aborto legal y de la eutanasia es algo que se va a erradicar en los espacios que corresponda, pero no pueden hacer que todo el resto de la discusión política no avance”, precisó.

