Ministra Jara y críticas de la oposición por bailar en promulgación de reforma previsional: “Estaba muy contenta ayer y sigo contenta hoy"

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, comentó las críticas hacia el Gobierno por la celebración con baile que se realizó durante la ceremonia de promulgación de la reforma previsional, en la que también participó el Presidente Boric.

En conversación con T13 Radio, la autoridad indicó que “yo estaba muy contenta ayer y sigo contenta hoy día porque ha costado mucho sacar la reforma previsional. La verdad, creo que era un momento para que el país celebrara”.

“Hubo muchas fuerzas que se trataron de oponer y ha sido un largo camino. Costó sangre, sudor y lágrimas, literal las lágrimas, entonces creo que era un momento para celebrar”, complementó la secretaria de Estado.

¿CANDIDATA PRESIDENCIAL?

Jara también se refirió a la opción de ser la candidata que el Partido Comunista lleve a las primarias del oficialismo y la ausencia de dirigentes de la oposición que contribuyeron a lograr el acuerdo para tener una nueva reforma previsional.

“La otra vez no querían votar la reforma previsional porque se supone que me iba a ir de candidata al parlamento. Después no querían votarla porque se supone que me iba a ir a reemplazar a Camila Vallejo. Y ahora no querían que la celebráramos porque se supone que me voy a ir de candidata. Entonces amigos, dejen de usarme de excusa por favor. Hay que celebrar la reforma previsional”, señaló.

“Todo esto son sólo rumores y yo, por mí, me quedo acompañando al Presidente en la implementación de la reforma, porque una cosa fue aprobarla y otra cosa es implementarla y quisiera que se implemente bien”, añadió la Ministra.

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY

Respecto a los plazos para poner en marcha la normativa, la titular del Trabajo señaló que, primero, “se espera que la ley esté publicada en marzo. Los plazos empiezan a regir después de un mes publicada la ley, seis meses y así sucesivamente. Lo primero es que se tiene que crear la institución que va a administrar el seguro social”.

“Para los beneficios, en mayo parte el seguro de lagunas previsionales y eso es bueno porque se va a aplacar en buena parte lo de las lagunas porque la persona que es cesante junto con ir al seguro de cesantía para que le entreguen un subsidio que le ayude un mes a mantenerse, lo que van a hacer es pagarle la cotización”, indicó la autoridad.

También expuso que "este año le va a subir en septiembre a los mayores de 82 años, estamos hablando de cerca de 500 mil personas, además les va a subir a los pensionados de invalidez y también a las personas que sufrieron violaciones a los DDHH, mayores de 82 años".

“Los primeros días de enero (2026) le sube a la gran cantidad de pensionados, en base al otro beneficio que es el reconocimiento por años cotizados. Ahí les sube a los de retiro programado y de renta vitalicia que están ahora jubilados. La implementación dura 36 meses, porque tiene muchísimas tareas y todo el sistema ya debiera estar en régimen en 36 meses”, finalizó Jeannette Jara.

PURANOTICIA