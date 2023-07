Ministra Jara por reforma previsional: “Nadie les va a quitar el 10%”

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, llamó a los opositores a la reforma previsional que impulsa el Gobierno de Gabriel Boric a flexibilizar su posición para lograr llegar a un acuerdo.



"Esto hay que tratarlo con moderado optimismo, no es tan fácil sacar la reforma previsional, y no está fácil porque las posiciones se han ido extremando y endureciendo. Cuando pensamos que íbamos a mantener la cotización individual del 10% y crear solidaridad con una cotización del empleador, hay algunos que siguen creyendo que todo esto debe ir a las AFP completo", expresó la ministra en una entrevista con Meganoticias.



"El problema de eso, y en esto quiero ser muy clara, es que, si la solución va a ser crear una nueva cotización para el futuro, para el millón y medio de jubilados que ya no están cotizando no va a haber aumento de pensión. Quienes estamos cerca de jubilar no vamos a alcanzar a juntar una cantidad de plata en esa cotización que nos permita tener un aumento significativo", afirmó la máxima autoridad de Trabajo.



“Aquí hay quienes creen que todo tiene que ir a la AFP y a mí me parece que puede ser una posición super válida, pero la ciudadanía tiene que saber que quienes piensan eso hace que las pensiones no suban hoy día. Hay una gran mayoría a quien le sigue haciendo sentido una reforma que pueda subir pensiones, si es para eso", continuó la secretaria de Estado.



"Aquí tenemos que ceder todos, porque esto no se trata de la trinchera de un partido u otro, sino de la gente, y ahí es donde el debate no ha estado. Ha estado en la AFP, en la industria, en la heredabilidad, que no sube un peso las pensiones, en la libertad de elegir, que tampoco sube las pensiones, en la propiedad privada", comentó la ministra Jara.



"Lo que suben las pensiones es un seguro social, y nadie les va a quitar el 10%, esta plata no es para el Estado. Todos esos mitos que se levantan, yo quiero ser muy transparente con eso, se levantan para generar temor en la población y en definitiva se entorpezcan los cambios. Lo más probable es que si quienes están en una posición más radical no flexibilizan, no logremos llegar a un acuerdo", finalizó la jefa de la cartera de Trabajo.

