Ministra Jara dice que la aprobación de la reforma previsional "le cambia la cara a lo que la dictadura le hizo a este país"

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, celebró la aprobación y despacho en el Congreso de la reforma de pensiones.

La secretaria de Estado declaró que "se ha podido dar un paso importantísimo, muy relevante. Hemos dicho los días anteriores que ha sido una tarea muy difícil, sobre todo cuando uno cree que sus ideas, las ideas propias son las correctas, las que Chile necesita, pero escucharse, tener la decisión y la valentía de avanzar en un punto común, fue lo que nos convocó el Presidente Gabriel Boric".

"Nos dijo claramente, al ministro de Hacienda y a mi, que debíamos tratar de destrabar este tema que llevaba 10 años pendiente en la política, y no por la política, sino por las personas, por quienes trabajan y cotizan todos los meses, por quienes se levantan temprano, cumplen jornadas laborales, llegna a sus casas y siguen trabajando... y cuando llega a la edad de retiro, no pueden hacerlo tranquilo, porque no saben si les va a alcanzar para llegar a fin de mes".

"Hoy se aprobó después de 43 años una reforma previsional que le cambia la cara a lo que la dictadura hizo en 1981 en este país. Pasamos de una lógica meramente individual, a complementarla con un seguro social y acercarnos a principios que son tan razonables y tan necesarios en una sociedad como la chilena", manifestó.

