"Ministra, infórmese": Ubilla respondió a Vallejo tras crítica por ausencia en reunión de seguridad

El exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, respondió al emplazamiento de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respecto a la inasistencia de exautoridades a una reunión el subsecretario Manuel Monsalve para abordar temas en materia de seguridad.

"Una contradicción que se pida diálogo, pero no se venga a dialogar, es absurdo. Si hay un espacio en La Moneda misma, con las autoridades de Interior para conversar en materia de seguridad y la oposición dice que no hay diálogo y no viene a dialogar, así no se puede", planteó Vallejo.

Al respecto, Ubilla manifestó: "Ministra, infórmese, estamos trabajando con el subsecretario Monsalve en la agenda reservada de seguridad. Lo único que le digo es que no use la agenda de seguridad como un show político, el país necesita que trabajen en beneficio de todos".

En esta línea, sostuvo que le "parece insólito que la ministra vocera de Gobierno nos interpele por no asistir a la reunión. Ella no sabe que nosotros con el ex subsecretario Galli hemos estado trabajando en una agenda privada con el subsecretario Monsalve, ese fue el compromiso después de la reunión de hace dos semanas atrás en La Moneda”.

"Tal vez lo que es más grave, la ministra no quiere asumir que es el Gobierno el responsable de no abordar los temas de seguridad, migración, orden público, es un problema desbordado", agregó el exsubsecretario.

Asimismo, aseguró que "cada vez que nos hemos reunido, no solo nosotros, sino que, en el Parlamento, ellos no quieren escuchar el diagnóstico, de que hay inacción, y ella pretende justificar su acción a través de la promulgación de distintas leyes, que si bien ayudan, no son la solución definitiva para poder abordar los problemas".

PURANOTICIA