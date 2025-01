Ministra Fernández reconoce que proceso de compra de casa de Allende "no fue bien llevado" y descarta renunciar

La ministra de Defensa, Maya Fernández, se refirió en rueda de prensa a la frustrada venta de la residencia de su abuelo, el expresidente Salvador Allende.

“Como ustedes bien saben, el viernes el Gobierno tomó la decisión de no continuar con el proceso de adquisición de la casa de Guardia Vieja, la casa de mis abuelos, la casa histórica, un monumento. Como familia también hemos apoyado esa decisión y eso se ha transmitido en estos días”, explicó.

“Este proceso, que llevaba varios pasos no fue concluido, por lo tanto, no se adquirió la vivienda y no hubo traspaso de ella, pero, sobre todo, quiero ser enfática en que nunca ha habido traspasos de recursos, eso no ocurrió, y de manera personal quiero decir que yo jamás, desde que murió mi madre y heredé lo que le correspondía a ella, con mi hermano, jamás he recibido un peso por esta casa”, agregó.

“Siendo ministra de Defensa, yo no podía estar involucrada en el proceso, y por tanto, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado, que llevó todo el procedimiento que tenían que ver con aspectos técnicos o cosas de la casa. Nunca participé en reuniones, porque no corresponde, como tampoco estuvo involucrado el equipo de Defensa, porque no corresponde”, insistió.

“Había un interés de adquirir la vivienda de Guardia Vieja para hacer un museo que fuera parte del Estado, y se hace un mandato un patrocinio a un abogado para que llevara adelante los procesos jurídicos, no participé de ninguna reunión, de ningún levantamiento, dado que correspondía a los abogados ver los temas técnicos”, explicó.

La autoridad agregó que "uno siempre y el Gobierno lo ha hecho, parte del Gobierno ha reconocido que el proceso no fue bien llevado, lo cual yo lo lamento. Y siempre uno se tiene que hacer autocrítica respecto a los procedimientos”.

De paso, la ministra descartó renunciar a su cargo como lo ha solicitado la oposición. “Yo estoy acá porque me ha nombrado el Presidente de la República, y estaré hasta que él lo decida”.

