Ministra Delpiano asegura que ingresos irregulares en la frontera norte bajaron 54% entre 2021 y 2025

Una significativa baja en las cifras de ingresos irregulares a través de la frontera norte del país informó la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, al hacer un balance del despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La secretaria de Estado visitó este martes la región de Arica y Parinacota para reunirse con las autoridades militares a cargo de las fuerzas en el área fronteriza y representantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En la oportunidad, también revisó el equipamiento tecnológico utilizado y constató en terreno el trabajo que realiza el personal desplegado en la zona.

Desde el Cuartel Las Machas del Ejército, la secretaria de Estado informó que en 2025 la cifra de ingresos irregulares llegó a 26 mil, lo que representa una caída de 54% respecto de los 56 mil registrados en 2021, año en que se produjo el peak de ingresos irregulares.

“Se ha hecho un trabajo muy necesario que ha significado que del peak de ingresos irregulares registrado en 2021 se ha bajado proporcionalmente en más de la mitad y también se ha desbaratado mucho contrabando y crimen organizado”, dijo.

La autoridad destacó el trabajo conjunto realizado con las policías en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, como un aspecto clave para la reducción de los ingresos irregulares. “Nosotros tenemos un trabajo muy estrecho en la zona norte con Carabineros y con la PDI, que son las instituciones a las cuales las Fuerzas Armadas entregan a quienes son sorprendidos entrando en forma irregular”, explicó.

TRES MODERNOS DRONES

La ministra Delpiano también anunció la pronta incorporación de tres nuevos drones de largo alcance para el resguardo fronterizo, en el marco del Sistema Integrado de Frontera (Sifron), plan que ha permitido dotar de equipamiento tecnológico a las fuerzas desplegadas en la macrozona norte.

Este sistema involucra una inversión superior a los 13 millones de dólares en la adquisición de vehículos todoterreno, cámaras con visión nocturna, puestos de observación fronteriza fijos y móviles y drones.

“Creo que con todo el equipamiento, con todas instalaciones, estamos cerrando una etapa importante en la frontera. ¿Qué tenemos para adelante? En primer lugar, algo que ya está totalmente establecido, va a llegar ahora en marzo tres drones, que son mucho más grandes, están ya adquiridos pero los entregan durante el mes de marzo”, indicó.

Las nuevas unidades, que se suman a las 18 ya adquiridas, poseen características especiales para su uso en el control de la frontera en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Los drones tienen una envergadura de 260 centímetros (distancia entre los extremos de las alas) y su fuselaje fue diseñado para operar en condiciones extremas de temperatura, con materiales como fibra de vidrio y carbono.

Están equipados con dos cámaras: una para vigilancia que permite una visión continua sin importar la orientación del dron, con capacidad de rotación en 360 grados, zoom de alto alcance, sensor térmico, y procesador para seguimiento automático de objetivos en movimiento.

La otra cámara es de alta resolución y está optimizada para misiones de fotogrametría y mapeo de precisión, con capacidad de mapear hasta 1.200 hectáreas en un solo vuelo.

