Ministra Delpiano afirma que "sería bueno traspasar la custodia de la frontera directamente al Ejército"

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió a la preparación de los militares en el resguardo de las fronteras y a las propuestas de los candidatos presidenciales.

En conversación con Duna, la autoridad señaló que “las Fuerzas Armadas están dando un salto muy importante tanto en los procesos de formación como en hacerse cargo de temas de punta en materia tecnológica”.

La secretaria de Estado planteó que "sería bueno traspasar la custodia de la frontera directamente al Ejército” y aseguró que “tenemos un equipamiento tecnológico que no teníamos antes, esa es una preparación que se va dando mientras se van capacitando en el uso de esta tecnología”.

En cuanto a la normativa vigente sobre la participación de las Fuerzas Armadas en las fronteras, la titular de Defensa afirmó que “ese punto vamos a tener que revisar, habría que aumentar las atribuciones”.

Respecto a las propuestas de distintos candidatos sobre la seguridad fronteriza, Delpiano dijo que “les preguntaría si la frontera norte debería ser una tarea permanente del Ejército. Yo diría que sí”.

