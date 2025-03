Ministra del Trabajo y críticas por gira sobre reforma de pensiones: "Es parte de nuestras obligaciones tener que informar"

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, comentó sobre la implementación de la reforma de pensiones y a los rumores sobre su posible candidatura presidencial.

En conversación con Radio Duna, Jara se refirió a las críticas de oposición por su gira informativa y señaló que “a veces se especulan muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad”.

“Yo misma la otra vez, me acuerdo cuando hicimos con el ministro Marcel este tren para informar de las pensiones y todo lo demás, se dijeron un montón de cosas. Al final la Contraloría dijo que era parte de las obligaciones nuestras y después nadie ofrece ninguna disculpa de nada. Es una cosa bien particular”, añadió.

La titular del Trabajo dijo que es “evidente” que se debe informar sobre estas reformas y que “es parte de nuestras obligaciones tener que informar”.

“Yo sé que hay harta especulación y harto rumor, pero no son nada más que eso (…) Yo estoy preocupada de trabajar, que creo que es para lo que el Presidente me nombró y es parte de las tareas que tengo que cumplir”, complementó.

Asimismo, señaló que “uno vive como en varios estímulos del mundo de la política. Lo que más me preocupa es que lo desconcentre a ellos, porque en vez de dedicarse a legislar y a realizar la labor de congresista, hay como cierta obsesión en levantar fantasmas donde no existen”.

Y sostuvo que “si informamos, hay molestia, y si no informamos, también hay molestia. Entonces yo pediría un poquito más coherencia en la crítica”.

En cuanto a las definiciones del Partido Comunista de cara a las elecciones presidenciales, Jara aseguró que “antes de la discusión de nombres están las ideas. Esto tiene su propio tiempo y están dentro de los plazos. No veo dificultad en ello”.

“Algunos pretendían que no fuera el acto de pensiones, porque también lo interpretan como campaña, entonces se pasan de largo. Yo creo que hay que tener cierta templanza en estos temas, lo que a mí no me distrae en absoluto de las tareas en las que estoy, creo que más lo distrae a ellos”, manifestó.

La secretaria de Estado recalcó que “la ciudadanía, a todos los que estamos en la función pública, nos pagan para cumplir nuestras tareas. Y no me imagino que los parlamentarios de la derecha su tarea sea estar hablando de mí. Me imagino que es estar legislando, sacando proyectos adelante, buscando mejorar la vida de las personas”.

PURANOTICIA