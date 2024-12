Ministra del Trabajo por reforma previsional: "La industria ha hecho un lobby tremendo"

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, criticó el lobby que ha realizado la industria de las AFP para evitar el proceso de licitación de los antiguos afiliados, en el marco del debate por la reforma previsional.

En conversación con Cooperativa, Jara planteó que "se quiere avanzar a la licitación de los antiguos afiliados, y ahí hemos encontrado una resistencia tremenda, la industria ha hecho un lobby tremendo para que esto no ocurra”.

“Realmente ha sido bien espantoso el rol que juegan en esto, porque buscan frenar los cambios de una manera brutal, ejerciendo presiones a quienes se sienten presionados, evidentemente", afirmó.

Al ser consultada sobre el debate por el destino del 6 por ciento de cotización adicional, la ministra dijo que "hemos estado conversando con la oposición y aquí quiero valorar dentro de las diferencias que hemos tenido igualmente la capacidad de diálogo. No han sido pocas las diferencias, esto no ha sido nada de fácil", aseguró.

"Creo que tenemos elementos que son muy objetivos. El primero de ellos en la reforma es que el Pilar Solidario y la PGU apuntaron a quienes no cotizaban o cotizaban muy poco, y por eso sus tasas de reemplazo mejoran, porque como no tenían salario no hay con qué compararlo", añadió.

"Si uno ve un diagnóstico de los actuales pensionados, quienes están en el tercer, cuarto y quinto quintil, y en particular las mujeres, son las que tienen peores tasas de reemplazo, o sea, su primera pensión es un porcentaje muy menor respecto a su último sueldo", cuestionó Jara.

En esa línea, la secretaria de Estado detalló que el Ejecutivo propone que vaya "el 3 por ciento a cuentas individuales, otro 2 por ciento a cuentas solidarias y un 1 por ciento para mujeres, por equidad de género".

Sobre el 2% que se destinaría a solidaridad, aclaró que “se va a establecer de manera transitoria para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y de quienes se jubilen en las próximas décadas, estamos hablando de una transición larga”.

