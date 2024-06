Ministra del Trabajo insiste en avanzar en la reforma previsional antes de elecciones: "No hay razones para seguir postergando"

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, reiteró la importancia de avanzar en la reforma previsional antes de las elecciones municipales de octubre.

En diálogo con radio Infinita, la secretaria de Estado recordó que “desde el año pasado, el proyecto se ha conversado con Chile Vamos, y cuando se acercó la fecha del plebiscito, sin perjuicio de que se nos manifestara que esto no iba a contaminar el debate de la reforma, no fue lo que pasó”.

“La realidad indica que cuando hay elecciones o plebiscito las opiniones se polarizan, se tensiona el debate político y, en este caso, en materia de un pacto social como el de pensiones es difícil en un contexto electoral llegar a ciertos consensos”, señaló.

Por lo mismo, la ministra insistió nuevamente en la importancia de avanzar en este tema antes de las elecciones municipales. “Tenemos ahora las posibilidades de hacerlo, no hay razones para seguirlo postergando”.

“Han transcurrido 19 meses, va haber un periodo electoral en el cual las fuerzas políticas polarizan sus posiciones y es más difícil encontrarse. En tercer lugar, hemos construido una buena base de acuerdos, los que debieran ser suficientes para votar recién la idea de legislar”, agregó la ministra.

También Jara destacó la buena disposición en el Senado. “Ha habido una voluntad de abordar los temas técnicamente, ya que muchas veces se instalan ideas o eslogan que no dice mucha relación con el debate técnico, pero en el Senado se dio la discusión de una manera distinta”.

“Yo creo que lo importante es que los empleadores se incorporen y que las pensiones suban. Con un 6% esto es posible. Se nos ha pedido ceder y cedimos a un 3%, pero si hoy alguien está pensando en un 5% habría que ver qué pasa con los beneficios de los actuales y futuros jubilados”, sostuvo la autoridad.

“Hacer una reforma previsional para que las cosas cambien recién después de 20 años es bien complejo para el sistema político, pero más complejo para los pensionados”, añadió.

“Desde el Gobierno esperamos poder encontrarnos en estos últimos temas con la oposición. Una apertura en el entendido de que esto tiene que solucionarse”, indicó.

“No me cabe duda a mí que en la derecha hay claridad de que son temas prioritarios para la ciudadanía, pese a las declaraciones de Evelyn Matthei que, no sé por qué razón lo habrá dicho que estos temas no son prioritarios. Lo que dicen todas las encuestas es cuándo este tema se soluciona y ya está llegando ese momento”, cerró la autoridad.

