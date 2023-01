Ministra del Trabajo confirma que este martes comienza a legislarse la ley corta de la Pensión Garantizada Universal

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, informó que este martes se iniciará en el Congreso la tramitación de la ley corta de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la cual se espera que tenga una rápida legislación.

En entrevista con Meganoticias, la jefa de la cartera indicó que "lo vamos a legislar muy rápido, porque hay constancia de que esto quedó mal en la ley anterior, que a nosotros nos ha tocado implementar".

Asimismo, añadió que desde el Gobierno se comprometieron a "tramitarla con urgencia, porque entendemos que hay, por un lado, un compromiso con las personas mayores y, en segundo lugar, porque existe una necesidad urgente de poder dar respuesta a las personas para tener un ingreso que les permita acompañar esta etapa pasiva".

Además, la secretaria de Estado explicó que "en la reforma de pensiones viene la universalización real de la PGU. Eso como requiere también recursos fiscales se va a hacer paulatinamente en 6 años".

En esta línea, reiteró que si se quiere aumentar el monto a $250.000 dependerá de la "aprobación de la reforma tributaria".

Cabe recordar que este es uno de los temas más importantes para el Ministerio, ya que "corrige la letra chica con que se legisló en enero de 2022, en los últimos días del gobierno anterior, y que dejó a más de 70.000 personas mayores excluidas del beneficio al establecer una focalización del 90% más vulnerable de los mayores de 65 y no sobre la población total", dijo Jara.

40 HORAS

En la instancia, la ministra también habló del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas, que actualmente se encuentra en el Senado. Al respecto, afirmó que "se enriqueció por parte del Ejecutivo y los parlamentarios también hicieron su parte, y colocaron algunas indicaciones que se denomina que son así como unos complementos al proyecto".

También aseguró que solo faltan dos sesiones en la Comisión de Trabajo del Senado, por lo que "nosotros debiéramos tener estas dos sesiones esta semana y la próxima, y de ahí el proyecto pasaría a la Sala del Senado. Esperamos que se apruebe, se sabe que en febrero el Congreso tiene cese legislativo y se vuelve en marzo, entonces en marzo debiera volver a la Cámara de Diputados y salir despachado a ley".

En relación a esta iniciativa, Jara expresó que comparte la idea de incluir flexibilidad, particularmente porque "tenemos una preocupación importante por el empleo femenino. Si me alteran la jornada ¿cómo resuelvo yo quién me cuida a mis hijos? Así que creo que esas medidas no son buenas".

AYUDAS UNIVERSALES

En relación a si habrá ayudas universales para enfrentar el escenario económico, como lo fue el IFE Universal en su momento, la ministra del Trabajo descartó la idea y comentó que esta vez serían focalizadas. "No por un capricho, sino que por dos razones: primero porque los recursos se tienen que poner donde más se necesitan y en segundo lugar por el efecto que estas transferencias universales producen en la inflación", aseveró.

"Cuando hay más dinero en la economía, la gente tiende a consumir más y se produce una dinámica en la cual los precios van subiendo y la inflación aumentando, y eso afecta a toda la población, pero con mayor rigurosidad a los que menos ganan", concluyó la secretaria de Estado.

