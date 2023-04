Ministra del Interior tras visitar a carabineros baleados: "En Chile no va a quedar impune el ataque a las policías"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó que "el Estado debe combatir en ventaja" a los criminales violentos, para lo cual hay que "generar las condiciones". Además, tras visitar a los carabineros heridos este miércoles en La Florida, les agradeció "por estar vivos" y anunció una querella por los hechos.

A la salida del hospital institucional, expresó que "hemos venido a traerles a los tres un mensaje, primero, de agradecimiento por la valentia y profesionalismo con que actuaron, y agradecimiento también porque salieron vivos los tres. De agradecimiento porque los sujetos que los atacaron fueron reducidos y no van a quedar impunes".

Añadió que "en el día de ayer una tercera persona involucrada en el asesinato del cabo Palma fue detenida y con eso hemos demostrado algo que hoy día también queremos reafirmar: todos esos delincuentes armados que hoy día están atacando a los policías, que dejan heridos a policías, que asesinan a policías, sepan que van a ser buscados, encontrados y van a ser encarcelados".

Agregó que "en Chile no va a quedar impune el ataque a las policías, todo Chile está detrás de este esfuerzo y el trabajo que hay que hacer para ir tras ellos va a ser apoyado y reforzado".

También indicó que "hemos estado analizando la operación. Ciertamente hay mucho que tenemos que fortalecer. Hoy día tenemos un tipo de criminalidad violenta, armada, que tiene un tipo de armamento de alto calibre, armas automáticas, un alto poder de fuego, pero el Estado va a estar por encima de eso, va a generar condiciones para que nunca los funcionarios lleguen en desventaja a enfrentar a un grupo de delincuentes".

"Nuestros tres funcionarios salieron heridos, están vivos, pero no podemos permitir que se corran riesgos, no podemos permitir que en una operación encontremos al frente delincuentes que tienen armas que puedan tener un poder de fuego para el cual no tengamos las condiciones para combatir en ventaja, como debe estar siempre el Estado", enfatizó.

"Todo el esfuerzo que estamos haciendo y que ha sido respaldado por el Presidente de la República con recursos adicionales, fuera de los que tenía el Presupuesto, va a permitir dar estos pasos, tanto en las protecciones de las policías, como en el mejoramiento del armamento, de los protocolos operativos, para dejarlos a ellos protegidos y así nos puedan proteger sin correr riesgos", aseveró.

Finalmente, anunció una querella del Gobierno por estos hechos en que resultaron heridos el sargento primero Francisco Corales Tobar, el sargento segundo Paulo Araya Rivas y el cabo primero Pablo Traipe Carrasco.

PURANOTICIA