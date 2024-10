Ministra del Interior presenta contestación a acusación constitucional en su contra y asegura que contiene información “parcial y sesgada”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, contestó a la acusación constitucional formulada en su contra por parte de la bancada de diputados del Partido Republicano.

"Vengo en formular observaciones a la acusación constitucional presentada en mi contra para que se acoja la cuestión previa que planteo en razón de la improcedencia de la acusación y, en subsidio, para que la acusación sea desechada en todas sus partes por las razones de hecho y de derecho que paso a exponer", dice la contestación de 174 páginas.

La secretaria de Estado argumenta que en el primer capítulo de la acusación no se exponen “acciones u omisiones específicas, sino que se limitan a realizar afirmaciones que califican el mérito de mi gestión o presentan su disconformidad con ellas”.

De la sola lectura del primer capítulo acusatorio, agrega, “resulta claro que los acusadores no cumplen con un presupuesto básico para la imputación de responsabilidad constitucional: la identificación de hechos que configuren una infracción al ordenamiento jurídico".

Dice también que "la información aportada por el libelo está llena de imprecisiones, deformaciones y generalizaciones tanto jurídicas como fácticas que hacen inadmisible la procedencia del libelo acusatorio".

Añade que "cada una de ellas constituye una objeción de mérito a mi gestión, lo que no es objeto de análisis por medio de una acusación constitucional".

En cuanto al segundo capítulo de la acusación, afirma que "los acusadores no me imputan pura y simplemente falta de acciones, sino que buscan sostener que las múltiples acciones que sí he realizado en cumplimiento de mis funciones no serían 'suficientes' ni 'adecuadas'".

Cuestiona además que no el libelo “no identifica hechos específicos que permitan la configuración de las causales invocadas”.

La ministra también cuestionó la metodología utilizada por los acusadores, indicando que "aluden a cálculos y proyecciones de las que, no solo no citan fuentes sino que las realizan sin ninguna metodología mínimamente validable".

Otro de los argumentos que blandea la ministra del Interior es que la información que sostiene la acusación es expuesta “de manera parcial y sesgada”, mencionando que incluso hay proyecciones realizadas por los mismos parlamentarios acusadores.

“Así, por ejemplo, para fundamentar una supuesta infracción a mis deberes, los acusadores citan el informe nacional de homicidios consumados del periodo 2018-2022. Como es de público conocimiento, asumí el cargo de Ministra del Interior y Seguridad Pública recién en septiembre de 2022”, dice el documento.

Asimismo, destacó que el segundo capítulo menciona en varias ocasiones informaciones de prensa sin referirse a las fuentes, lo que en su opinión es una "abierta falta de seriedad y prolijidad” que “impide dar cumplimiento al requisito (…) de fundar los capítulos acusatorios en hechos precisos y, ciertamente, me impide ejercer mi derecho constitucional a la defensa, por lo que esta cuestión previa debe acogerse".

La comisión revisora tiene seis días de plazo para despachar su informe sobre la procedencia o no de la acusación constitucional contra la ministra Carolina Tohá, lo que debe ser resuelto en última instancia por la Sala de la Cámara de Diputados.

El documento presentado por Tohá incluye ocho argumentos enfocados en sustentar la cuestión previa. De ser rechazada, se continuará con los alegatos de las partes, mientras que si es aprobada, se entenderá como no presentada la acusación.

