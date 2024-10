Ministra del Interior dice que "no vamos a permitir" que el «Caso Monsalve» "manche" ni "contamine" las elecciones

Carolina Tohá tras sufragar en la Estación Mapocho fue consultada sobre los últimos antecedentes que se han conocido del «Caso Monsalve».

Al respecto, manifestó que "lo primero que voy a decir es que cada nueva cosa que se sabe es motivo de mucho impacto”.

“Nuestro ánimo es que todo esto da mucha rabia, y es muy impactante. Sin embargo hoy día estamos en una eleeción, en un momento de esos que Chile en su historia ha tenido siempre como momentos luminosos, porque nuestra tradición erectoral es realmente impecable”, añadió.

“En que confirmamos una y otra vez la opción por resolver nuestros temas por la vía democrática, y eso es lo que tiene que primar hoy día”, sostuvo.

“Hoy estamos en una elección (...) No vamos a permitir que se manche ni contanime con esta cosa realmente, tan repugnante, que cada día con los nuevos capítulos se vuelve más oscura, que hemos ido conociendo del caso Monsalve. No lo vamos a mezclar, no es el día hoy para analizar ese caso, mañana tendremos espacio para eso”, afirmó.

