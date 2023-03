Ministra del Interior asegura que expulsados no tendrán "perdonazo" e insiste en acuerdo con Bolivia por crisis migratoria

En la primera edición de "Gobierno Informa", la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la crisis migratoria que se encuentra enfrentando el país.

En ese contexto, la secretaria de Estado, señaló que "las personas que están expulsadas, que tienen un decreto de expulsión, no van a tener ningún perdonazo. Se está trabajando para recuperar esa lista de espera".

Respecto a la cantidad de personas que aún no han podido ser deportadas, precisó que "no se acumuló en esta administración. Cuando el Gobierno del presidente Boric asumió, ya había 20.000 personas con decreto de expulsión cursado sin que se hubiera ejecutado esta".

Sobre la polémica con Bolivia, luego que el Mandatario informó que el país vecino "hoy en día no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera".

Tras esta situación, Tohá reafirmó que "no tenemos relación diplomática plena con Bolivia, como si la tenemos con Perú".

"Por lo tanto, con Perú hemos avanzado más rápido en tener acuerdos que significan que si personas pasan la frontera, por un paso no habilitado, sin cumplir los requisitos, se les devuelve", precisó.

En ese sentido, acotó que "cuando esto sucede con personas de nacionalidad boliviana, ciertamente son recibidas, pero si son personas de otra nacionalidad, Bolivia no las está recibiendo. ¿Cómo se resuelve eso? No es con una ley chilena, porque la ley chilena no obliga a Bolivia; se resuelve con acuerdos bilaterales".

