Ministra del Interior anuncia despliegue para intervenir comunas donde se concentran los delitos más violentos

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, lamentó el asesinato del cabo primero Daniel Palma, quien falleció la madrugada de este jueves tras ser intervenido en la ex Posta Central por recibir impactos de bala cuando iba a fiscalizar un vehículo en el centro de Santiago.

Asimismo, informó que se tomarán medidas desde el Ejecutivo para evitar más muertes de funcionarios policiales, las que se continuarán analizando durante esta jornada. Asimismo, afirmó que el presidente Gabriel Boric decretó adelantar el plan de intervención de comunas donde se concentran los mayores delitos violentos, el que comenzará a operar en la comuna de Santiago de manera piloto en vista del reciente crimen del carabinero.

Temprano, en La Moneda, aseveró que "hemos aumentado recursos preventivos en las comunas del país en un 65%, y estamos dispuestos y entendemos que todos estos esfuerzos tienen que hoy día verse incrementados, pero no solamente los esfuerzos del Gobierno, necesitamos incrementar la unidad con que respondemos a esta amenaza. Hacerlo como uno solo, porque en esta pelea contra el crimen violento chilenos y chilenas, todos los sectores políticos, todas las instituciones tenemos que estar del mismo lado, y como Gobierno nuestra tarea no se va a limitar a hacer lo que nos toca sino también y muy especialmente a convocar a todos para que eso sea así, para que salgamos de la discordia a la tarea común".

RECURSOS ADICIONALES

"El Presidente ha instruido una serie de decisiones para que eso suceda, para que tengan el apoyo necesario para poderse desarrollar con la fuerza que se necesita. Eso va a implicar recursos adicionales, modificaciones de los planes y probablemente reasignaciones. Ayer el Ministro de Hacienda recibió del Presidente una clara recomendación, en el sentido de que en los próximos días se hagan esos ajustes para que las medidas que tomemos tengan la fuerza y el respaldo financiero suficiente", sumó.

La titular del Interior dijo que "el Presidente nos ha pedido que hagamos un plan urgente de reforzamiento de las protecciones a las policías, y para eso en la primera reunión que tendremos hoy día con los servicios de seguridad interior uno de los focos será levantar las medidas que sean necesarias para que las policías, tanto Carabineros y la PDI, tengan un refuerzo en sus equipamientos y también un mejoramiento de los planes operativos para que bajemos el nivel de riesgo, para que encontremos la manera de que los policías que salen a la calle tengan medidas de apoyo adicionales a las que están planificadas en los operativos y reducir de esa manera los riesgos en que incurren".

INTERVENCIÓN EN COMUNAS

"Nos ha pedido el Presidente que adelantemos el plan que se ha venido trabajando desde el verano de intervención en las comunas donde se concentran los mayores delitos violentos. Según las decisiones que estuvimos tomando ayer el piloto parte este mes de abril en la comuna de Santiago y va a ser seguido anticipadamente en el resto de las comunas a partir del mes de mayo, en base a las evaluaciones lo podemos ampliar a otras comunas más", agregó.

Asimismo, Tohá explicó que "está previsto intervenir en 30 comunas del país que concentran un tercio de la población nacional y un 50% de los delitos más violentos que hay en Chile. La intervención que vamos a hacer se basa en la evidencia que nos muestra cuales son los factores que están presentes en los territorios donde hay más delitos violentos: primero, la presencia de pandillas, de actividades de crimen organizado y de tráfico de drogas".

"En segundo lugar, la impunidad penal, delitos graves donde no se han encontrado a los responsables o están fugados. Tercero, tráfico y presencia de armas, todas estas muertes suceden por bandas armadas. Cuarto, deterioro barrial y alta presencia de actividades irregulares, incivilidades. Dependiendo de la presencia de este tipo de factores en las comunas se va a hacer un plan específico, un plan que va a contar con apoyo extraordinario en base a estos recursos que vamos a destinar y que va a ser evaluado mes a mes, para ver la evolución que vamos teniendo en cada uno de estos lugares", sostuvo.

La secretaria de Estado indicó que "se va a intervenir reforzando la persecución penal, para ello emulando experiencias que hemos tenido en Alto Hospicio. Se van a generar refuerzos especializados de Fiscalía y PDI, ahí hemos logrado en un mes y medio resolver 14 de los 17 homicidios que se han cometido durante este verano. Vamos a tener focos investigativos especialmente donde hay tráfico de armas, vamos a focalizar la persecución penal para esclarecer homicidios y delitos violentos y para eso el trabajo coordinado que ya tenemos funcionando con Fiscalía va a ser necesario reforzarlo y acelerarlo. Además, vamos a pedir participación y colaboración a los organismos especializados que nos permiten seguir el dinero, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Aduanas especialmente.

"El segundo foco de esta intervención es el refuerzo de la actividad policial, eso significa una focalización intensiva en la fiscalización de armas. Este plan que se está desarrollando desde el verano por una nueva Ley de Armas va a tener una focalización especial en esta comunas, para ir a buscar ahí donde están las armas ilegales. Se van a incrementar los patrullajes, vamos a tener operativos y puntos de control especialmente buscando a personas prófugas de la justicia. Sabemos que para ello se requieren recursos adicionales no bastan con los que tenemos y para eso se va a trabajar en adelantar los planes que teníamos de reforzar dotaciones", añadió.

En la misma línea, la jefa de gabinete aseveró que "estas comunas van a tener un refuerzo de intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos. Vamos a llevar el Estado ahí donde ha estado ausente, con operativos de servicios públicos y sociales, y también haciendo inversiones relativas a la prevención del delito con cámaras de seguridad, luminarias e instalaciones de aseo".

REUNIÓN CON AUTORIDADES

"El Presidente ha convocado a altas autoridades de la República, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Contraloría, para que cada uno de ellos identifique cuales son sus brechas y necesidades para construir este esfuerzo con una voluntad de colaboración. Esto no lo vamos a vencer trabajando aislados ni confrontándonos unos con otros", mencionó.

Consultada por un posible estado de excepción en la región Metropolitana, la ministra señaló que "como Gobierno no tenemos ningún complejo en ocupar todas las herramientas que nos permite el Estado de Derecho, esto no es un decir, lo hemos demostrado. En este caso lo que vamos a focalizar va a ser este tipo de intervención que la experiencia nos muestra es más eficaz para este tipo de problemáticas que tenemos, pero eso no significa descartar ningún tipo de herramienta, significa partir con lo que la evidencia nos indica que es más útil para intervenir en zonas urbanas densamente pobladas".

PURANOTICIA