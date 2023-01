Ministra del Interior afirma que no existen "elementos concretos" sobre llegada de "las maras" a Chile

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió a la posibilidad de que "maras" salvadoreñas hayan llegado al país.

Respecto al arribo de las violentas organizaciones criminales famosas en Centroamérica, Tohá indicó que "la verdad es que elementos concretos para que digamos que están instaladas las maras en Chile hoy no tenemos".

No obstante, afirmó que "no significa que no haya que tener una actitud vigilante, y ver también la posibilidad de que a través del ingreso de personas que están vinculadas al crimen organizado haya personas que hayan tenido relación en algún minuto con las maras".

"Como tales funcionando, afortunadamente en nuestro país hoy no es lo que tenemos, pero tenemos que prepararnos para no tenerlo tampoco a futuro", sostuvo la secretaria de Estado.

Y reiteró que "no tenemos elementos de la existencia de maras", pero "tenemos alertas de la preocupación para que ello no vaya a pasar".

Algo similar señaló el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, quien dijo que "respecto a la presencia de organizaciones criminales de otros países, hasta este momento no tengo ninguna información de las policías ni de inteligencia que me permita afirmar que hay presencia de las maras en Chile. Digo, hasta este momento".

La hipótesis de la llegada de estos grupos delictuales comenzó a barajarse cuando la PDI solicitó una sesión especial en la Comisión Investigadora de Criminalidad en la Macrozona Norte de la Cámara de Diputados, con el fin de discutir antecedentes respecto a la posible presencia de pandillas salvadoreñas en el país, tras la consulta de un parlamentario integrante de la instancia.

