Ministra del Interior afirma que "las policías cuentan con nuestro apoyo, en el marco de su actuación legal"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó los alcances de la Ley Naín-Retamal tras las críticas que sufrió luego de sus dichos sobre el carabinero que mató a un conductor durante un procedimiento en San Antonio.

Los hechos habrían ocurrido este domingo, en el sector de Llolleo, cuando un uniformado abatió a tiros con una subametralladora Uzi a un joven que no se detuvo ante un control policial y que habría arrollado a otro efectivo para intentar darse a la fuga.

Tras esta situación la jefa de la cartera del Interior indicó que "si el disparo fue para evitar que atropellaran al carabinero es una cosa, pero si fue cuando el vehículo iba huyendo para evitar la huida, es otra" y expresó que "se tiene que establecer el disparo qué objetivo tuvo, si es evitar una lesión o muerte de una persona o una huida". Estas declaraciones fueron cuestionadas por diversos parlamentarios.

Durante su exposición en la Cámara de Diputados por la extensión del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, la secretaria de Estado señaló que "esta ministra nunca le ha faltado, nunca ni ahora ni antes, ni siquiera en dictadura, el respeto a las Fuerzas Armadas ni a Carabineros, pero siempre, y en todo tiempo, hemos planteado que estas deben someterse a la ley".

En ese sentido, sostuvo que "haríamos muy mal, y no damos ningún apoyo a las policías, si damos a entender que la Ley Naín-Retamal sirve para cualquier cosa, eso no es apoyar a las policías".

"Apoyar a las policías es decirles que lo que esa ley ha hecho es generar una presunción cuando ellas actúen en defensa propia o de terceros porque su vida o integridad física está amenazada. Una presunción legal de lo hicieron correctamente, eso es la ley Naín-Retamal", recalcó Tohá.

De esta forma manifestó que "insistir en ese marco, no es quitarles el apoyo a las policías, es otorgárselo. En cambio, es quitárselos generar la expectativa de que esta ley es para cualquier cosa".

Respecto a lo sucedido en el procedimiento policial ocurrido en el sector de Llolleo, enfatizó que "si este procedimiento se hizo de acuerdo a esta ley o no, no es algo que juzgue el ministerio, ni tampoco este parlamento. Es una tarea que hacen entre la Fiscalía, que es la que presenta el caso y el juez que lo estable".

"Nuestro rol como Ministerio es ser muy claros en que las policías cuentan con nuestro apoyo, en el marco de su actuación legal", agregó.

"Cada vez que el debate político se ocupa para poner en boca de las autoridades que no hemos apoyado a las policías, se está debilitando el apoyo a las policías. Cada vez que se pone en duda que están siendo respaldadas las policías, cuando así no ha sido, se les está entregando una señal confusa y que genera incertidumbre. Cuando se les entrega la señal de que la ley se debe cumplir no se les está quitando el apoyo, se les está apoyando como se debe y como corresponde, como estamos mandatados todos nosotros a hacerlo", precisó la ministra Tohá.

