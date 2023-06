Ministra del Interior afirma que "estados de excepción acotados no existen" y que cambios en decreto son para "limpiar el debate público"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la nueva prorroga del estado de excepción en la Macrozona Sur presentada por el Gobierno ante el Congreso.

Durante la discusión de esta iniciativa en el Parlamento, el Ejecutivo presentó modificaciones a la medida, dentro de los cuales se encontró la supresión del carácter "acotado" del decreto. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, señaló que "se evita cualquier argumentación de un Estado de Excepción acotado".

El Partido Comunista (PC) se abstuvo de las votaciones respecto a esta nueva prórroga. El diputado PC, Luis Cuello, sostuvo "como bancada tomamos la definición de abstenernos en esa votación puesto que tenemos dudas respecto de los cambios que se implementaron en el decreto de renovación del Estado de Excepción, que fueron cambios que conocimos una vez que llegaron a la sala".

En tanto, desde la oposición, el diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, manifestó que "no entiendo por qué llegamos a esta situación si el propio Gobierno y la propia ministra habían dicho que teníamos un estado de excepción que no era acotado. Nos convencieron de eso y, de hecho, defendimos eso, cuando en definitiva no era eso y eso no está bien, porque nos engañaron".

En ese contexto, Tohá sostuvo que "los estados de excepción acotados no existen, solamente existe la posibilidad de declararlos o no declararlos".

Según consignó Emol, la secretaria de Estado puntualizó que "cosa distinta es que en el decreto que hace efectivo la dictación de estos estados de excepción, el Ejecutivo haga referencia a cosas en que se hace énfasis, porque son problemas graves" y añadió que "en un origen el cierre de caminos, el bloqueo de caminos, era una gran preocupación y por eso estaba mencionado en el decreto".

"Posteriormente, el decreto hizo un énfasis también al cuidado de la vida de las personas, porque hubo situaciones trágicas de atentados que significaron personas lesionadas y que pusieron el foco en esa dimensión", agregó.

En ese sentido, puntualizó que "en todo momento el Estado de Excepción ha permitido a la Fuerzas Armadas, a las fuerzas de orden, a las autoridades, hacer todas las coordinaciones y desarrollar todas las acciones para proteger la seguridad, para guardar el orden, para proteger a las personas".

"Dado que esto ha sido objeto permanentemente de discusión, de interpretaciones distintas, de qué significa que se mencione en el decreto a un énfasis u a otro, el Ejecutivo ha decidido que no va a ser énfasis de ninguna naturaleza en el decreto y solamente en los considerandos, si es oportuno, se hará mención a la situación que en el momento respectivo está llamando a la mayor preocupación", subrayó la titular del Interior.

De esta forma, indicó que "quisiéramos poner el acento en que este no es un nuevo tipo de Estado de Excepción, no significa nuevas atribuciones, sino que significa deja sacar del debate algo que ha generado ruido durante todo este tiempo".

"No está haciendo el Ejecutivo un cambio que signifique sustantivamente competencias, atribuciones, posibilidades distintas a las fuerzas de orden. Lo que estamos haciendo es limpiar el debate público de cosas que por mucho tiempo han entorpecido una buena comunicación de cuál es el objetivo del Estado de Excepción, cuál es la prioridad, que siempre ha sido la vida, el orden y la seguridad", manifestó.

