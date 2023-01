Ministra del Interior a la oposición por Mesa de Seguridad: "No veo el sentido de hacer esta demora por más tiempo"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al fallido retorno de conversaciones por un Acuerdo de Seguridad, instancia que lleva adelante el Ejecutivo y que sufrió bajas de la oposición cuando se decretaron los indultos presidenciales.

Cabe recordar que este jueves, distintos personeros de Chile Vamos mostraron su disposición a retomar los diálogos. Sin embargo, aquello llegó a nada durante el día, según acusó Tohá en conversación con T13 Radio.

"Se dice una cosa y después, en la práctica, sus parlamentarios están en desacuerdo", comenzó diciendo, para luego agregó que "realmente espero que cuando se declare que hay voluntad, y a mí me lo han declarado los máximos dirigentes de la oposición, eso se traduzca en actos y nos sentemos a continuar este trabajo y concluirlo, porque está casi listo.

En la misma línea, añadió que, si bien, los indultos causaron gran revuelo, "yo no veo el sentido de hacer esta demora por más tiempo (...) nos pusimos en compás de espera en el Ejecutivo, porque había cierta sensibilidad. Bueno, ok, suspender esto por unos días, pero no tiene explicación ante las chilenas y chilenos que se suspenda indefinidamente".

MOLESTIA DE LA OPOSICIÓN

La solución a la seguridad "no está en los aplausos fáciles que se consiguen diciendo mentiras", dijo ayer la secretaria de Estado, mientras era parte de una sesión del Congreso por la prórroga del estado de excepción. Habría sido esa frase la que levantó molestia en la oposición, y que calentó las tensiones cuando se pensaba que volverían a conversar.

"Yo lamenté que se sintieran ofendidas algunas personas y ciertamente no es la idea ofender a nadie, pero creo que tenemos que hacernos cargo de que discutimos los temas de seguridad de una manera inapropiada, porque hay tanta sensibilidad en este tema que con el ánimo de empatizar, con el ánimo de dar una respuesta, de parecer tener una receta, se dicen cosas en el debate que todos sabemos que no son efectivas", apuntó.

"Se levantan interpretaciones de lo que sucede o de las soluciones a los problemas que no son efectivas y el problema de eso es que cuando un sistema político discute un tema relevante de una manera que no es sustantiva, que no va a las soluciones de fondo, distrae mucha energía de esas verdaderas soluciones y genera falsas expectativas en la población", añadió.

La titular de Interior sostuvo que "como Ejecutivo nosotros tenemos una gran certeza de lo que se avanzó, y nos vamos a comprometer en esas tareas, y si la oposición no quiere estar en ese compromiso, bueno, será con las fuerzas que estén y con las instituciones que estén".

Asimismo, reconoció que con la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Gobernadores, donde también hay líderes de derecha, "se construyó una agenda muy sustantiva también (...) era una agenda que no requieren proyectos de ley".

